Super-Bowl-Aufreger: Spieler kam in Handschellen

Auch rund um die Super Bowl hatte es Diskussionen um einen möglichen Einsatz von ICE-Beamten gegeben. Dies wurde allerdings bereits im Vorfeld vom Organisationskomitee dementiert.

Eine mögliche ICE-Beteiligung in der Super Bowl hatte medial Fahrt aufgenommen, weil die NFL den spanisch singenden Künstler Bad Bunny für die Halbzeitshow ausgewählt hatte. Der in Puerto Rico geborene Star ist ein ausgesprochener Kritiker von ICE – sein Auftritt hatte zu massiver Kritik von US-Präsident Donald Trump geführt.