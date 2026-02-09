Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Protest gegen ICE?

Super-Bowl-Aufreger: Spieler kam in Handschellen

Ausland
09.02.2026 07:19
Mack Hollins, Wide Receiver der New England Patriots, kam in Handschellen und Sträflingskleidung ...
Mack Hollins, Wide Receiver der New England Patriots, kam in Handschellen und Sträflingskleidung zum Super Bowl.(Bild: AP)
Porträt von Michaela Braune
Von Michaela Braune

Aufreger abseits des Footballfeldes beim Super Bowl: Mack Hollins, Wide Receiver der New England Patriots, kam in Handschellen und Sträflingskleidung zum Spiel. Ob es sich dabei um einen Protest gegen Donald Trumps Abschiebepolitik oder einfach ein modisches Statement handelt, ist nicht bekannt. US-Medien spekulieren allerdings bereits. 

0 Kommentare

In dunkelrotem Sträflingsanzug, mit Handschellen und einer Gesichtsmaske, die, wie es „USA Today“ ausdrückte, „an Hannibal Lecter erinnert“, kam Hollins in den Katakomben des Levi‘s Stadium in Santa Clara an. 

Anhänger der Barfuß-Bewegung
Dass er bei den eher frischen Temperturen in Kalifornien auch barfuß ging, überraschte bei Hollins weniger. Der Wide Receiver der New England Patriots war bereits in der Vergangenheit mit exzentrischen Outfits aufgefallen und ist bekannt dafür, möglichst viel barfuß zu gehen.

Mack Hollins sorgte mit seinem Outfit für Aufregung.
Mack Hollins sorgte mit seinem Outfit für Aufregung.(Bild: AP)
Er kam in Sträflingskleidung, mit Handschellen und Fußfesseln. Die Gesichtsmaske erinnerte laut ...
Er kam in Sträflingskleidung, mit Handschellen und Fußfesseln. Die Gesichtsmaske erinnerte laut US-Medien „an Hannibal Lecter“.(Bild: AP)
Hollins in Aktion auf dem Spielfeld
Hollins in Aktion auf dem Spielfeld(Bild: AFP/THEARON W. HENDERSON)
(Bild: AP/Copyright 2026 The Associated Press. All rights reserved)

Teamkollegen und Fans hatten ihm deswegen schon vor längerer Zeit den Spitznamen „Tarzan“ verpasst, zumal er auch prinzipiell ohne Besteck isst und sich hauptsächlich von rohem Fleisch, Milch und Obst ernährt. Auch beim Aufwärmen auf dem Spielfeld hatte der 32-jährige Footballer keine Schuhe an. 

Outfit als Protest gegen ICE?
Zu seinem ungewöhnlichen Outfit gab es bislang keine Stellungnahme. US-Medien spekulieren bereits, ob der afroamerikanische Spieler mit seinem Auftreten ein Statement gegen Donald Trumps Abschiebepolitik sowie das brutale Vorgehen der Einwanderungsbehörde ICE setzen wollte. 

Zuletzt hatte es vor allem in Minneapolis, Minnesota, massive Proteste gegen die Razzien gegeben, bei denen Einsatzkräfte der ICE und der Grenzschutzbehörde CBP (Customs and Border Protection) teilweise mit brutaler Gewalt vorgehen. Am Rande der Proteste wurden zwei US-Bürger erschossen, Alex Pretti und Renee Good. 

Lesen Sie auch:
„Absolut schrecklich“
Trump tobt nach Halftime-Show von Bad Bunny
09.02.2026
Defensive überzeugt
Patriots geschlagen! Seahawks holen Super Bowl
09.02.2026
Wirbel um Bad Bunny
Kein ICE-Einsatz rund um den Super Bowl
03.02.2026

Auch rund um die Super Bowl hatte es Diskussionen um einen möglichen Einsatz von ICE-Beamten gegeben. Dies wurde allerdings bereits im Vorfeld vom Organisationskomitee dementiert. 

Eine mögliche ICE-Beteiligung in der Super Bowl hatte medial Fahrt aufgenommen, weil die NFL den spanisch singenden Künstler Bad Bunny für die Halbzeitshow ausgewählt hatte. Der in Puerto Rico geborene Star ist ein ausgesprochener Kritiker von ICE – sein Auftritt hatte zu massiver Kritik von US-Präsident Donald Trump geführt. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf