Wiener schwimmt Rekord im Schatten von Olympia

Erfolg durch „Gesundheit als Geschenk Gottes“

Der bescheidene Gewinner führt den Erfolg auf das kleine Starterfeld von Gleichaltrigen und mit 87 Jahren seine „Gesundheit als Geschenk Gottes, mit dem man sorgsam umgehen muss“, zurück – aber auch auf seine Frau, ohne deren Unterstützung und Verständnis für seine sportliche Leidenschaft der Erfolg nicht denkbar wäre. Neben Moder war Wien auch durch Christoph Sivich, Ulrich Fürlinger, Josef Köberl und Bettina Hausmann im österreichischen Team vertreten.