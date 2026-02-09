Vorteilswelt
Triumph mit 87 Jahren

Wiener schwimmt Rekord im Schatten von Olympia

Wien
09.02.2026 11:00
Senioren-Rekordschwimmer Gerhard Moder in Malfein
Senioren-Rekordschwimmer Gerhard Moder in Malfein(Bild: Österreichischer Eisschwimmverband)
Porträt von Lukas Zimmer
Von Lukas Zimmer

Alle Sportbegeisterten schauen dieser Tage auf Cortina d‘Ampezzo und Mailand? Nicht ganz: Wer sich für Eisschwimmen interessiert, schaute dieser Tage ein paar Kilometer weiter nach Südtirol – und konnte dort bemerkenswerte Erfolge heimischer Teams erleben, vor allem den eines rüstigen Wieners.

Während in Cortina d’Ampezzo und Mailand Österreichs Sportler um Olympische Medaillen rittern, hat keine 150 Kilometer daneben ein Wiener seinen Weltrekord schon geholt: Bei der Eisschwimm-EM im südtirolerischen Malfein (Molveno) hat Gerhard Moder den bisherigen Rekord über 50 Meter Kraulen in seiner Altersklasse – stolze 85 bis 89 Jahre – mit 1:11.49 gleich um fünf Sekunden unterboten, und das in zwei Grad kaltem Wasser.

Erfolg durch „Gesundheit als Geschenk Gottes“
Der bescheidene Gewinner führt den Erfolg auf das kleine Starterfeld von Gleichaltrigen und mit 87 Jahren seine „Gesundheit als Geschenk Gottes, mit dem man sorgsam umgehen muss“, zurück – aber auch auf seine Frau, ohne deren Unterstützung und Verständnis für seine sportliche Leidenschaft der Erfolg nicht denkbar wäre. Neben Moder war Wien auch durch Christoph Sivich, Ulrich Fürlinger, Josef Köberl und Bettina Hausmann im österreichischen Team vertreten.

Bronze über 50 Meter Brust für Österreich erreichte die Tirolerin Eva Hergel. Respektabel schlug sich zudem das österreichische Team beim härtesten Bewerb: 1000 Meter Freistil/Kraulen, das selbst bei Spitzenzeiten bedeutet, dass man es über eine Viertelstunde lang im eiskalten Wasser aushalten muss. Eisschwimmverband-Präsident Josef Köberl ist über die Erfolge froh, da so Interesse an der Sportdisziplin geweckt werde. Er ist überzeugt: „Jeder, der Eisschwimmen einmal live erlebt, will mehr davon sehen.“

