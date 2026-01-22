Vorteilswelt
Arnie im Stanglwirt

Fitter Schwarzenegger versteigert sich selbst

Ski Alpin
22.01.2026 20:31
Klimaschutz kann auch Spaß machen: Arnold Schwarzenegger mit Monika Langthaler.
Klimaschutz kann auch Spaß machen: Arnold Schwarzenegger mit Monika Langthaler.(Bild: Markus Wenzel)
Porträt von Kronen Zeitung
Von Kronen Zeitung

Zur alljährlichen Versteigerung zugunsten seiner Klima-Initiative Austrian World Summit, die er einst gemeinsam mit Monika Langthaler ins Leben rief, hatte Arnold Schwarzenegger heuer am Rande des Kitzbühel-Rennwochenendes so einiges im Gepäck.

0 Kommentare

Neben prominenten Gästen wie Chopard-Präsidentin Caroline Scheufele, Arnie-Intimus Ralf Moeller oder die Ski-Asse Domink Paris und Franz Klammer war das Highlight der Auktion im Stanglwirt die private Trainingsstunde, die Arnie für den guten Zweck versteigerte.

Arnie fitter als Kumpel Moeller
Dass die Steirische Eiche mit 78 noch fit genug ist, kann jedenfalls der zwölf Jahre jüngere Moeller, dem er beim gemeinsamen Training im Hotel immer ein paar Wiederholungen voraus war, bestätigen.

Hausherrin Maria Hauser mit Babybauch, Kindsvater Robert Lana und Ralf Moeller
Hausherrin Maria Hauser mit Babybauch, Kindsvater Robert Lana und Ralf Moeller(Bild: Markus Wenzel)
Rief die Klimainitiative gemeinsam mit Arnie ins Leben: Monika Langthaler
Rief die Klimainitiative gemeinsam mit Arnie ins Leben: Monika Langthaler(Bild: Markus Wenzel)

Die Show stahl allerdings, zu Recht, Hausherrin Maria Hauser. Sie hatte nämlich die schönste Überraschung parat und strahlte mit Babybauch – sie ist im sechsten Monat schwanger – auf dem Roten Teppich.

kein Artikelbild
Ähnliche Themen
Arnold SchwarzeneggerFranz Klammer
Auktion
