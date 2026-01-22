Fitter Schwarzenegger versteigert sich selbst

Zur alljährlichen Versteigerung zugunsten seiner Klima-Initiative Austrian World Summit, die er einst gemeinsam mit Monika Langthaler ins Leben rief, hatte Arnold Schwarzenegger heuer am Rande des Kitzbühel-Rennwochenendes so einiges im Gepäck.
Neben prominenten Gästen wie Chopard-Präsidentin Caroline Scheufele, Arnie-Intimus Ralf Moeller oder die Ski-Asse Domink Paris und Franz Klammer war das Highlight der Auktion im Stanglwirt die private Trainingsstunde, die Arnie für den guten Zweck versteigerte.
Arnie fitter als Kumpel Moeller
Dass die Steirische Eiche mit 78 noch fit genug ist, kann jedenfalls der zwölf Jahre jüngere Moeller, dem er beim gemeinsamen Training im Hotel immer ein paar Wiederholungen voraus war, bestätigen.
Die Show stahl allerdings, zu Recht, Hausherrin Maria Hauser. Sie hatte nämlich die schönste Überraschung parat und strahlte mit Babybauch – sie ist im sechsten Monat schwanger – auf dem Roten Teppich.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.