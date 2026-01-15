„Tinderreisen“-Beauty Yessica ist schwanger

Kurz nach dem Finale von „Forsthaus Rampensau“ überrascht Ex-Kandidatin Yessica mit süßen Neuigkeiten. Die Kärntnerin, die vor allem durch das Format „Tinderreisen“ bekannt wurde, erwartet ein Baby!
Die Schwangerschaft sei für sie eine Überraschung gewesen, so Yessica. „Ich dachte gar nicht, dass ich schwanger werden kann“, verriet sie. Darum habe zuerst auch gedacht, dass die ausbleibenden Tage auf Stress im Job zu führen seien.
Baby mit On-off-Ex
Bis sie dann doch Gewissheit wollte: „Ich bin um zwei Uhr früh zur Apotheke gerannt und da war der Test dann positiv.“ Anfänglich ein Schock, wie sie zugab. Übrigens nicht nur für sie selbst, wie Yessica fortfuhr, sondern auch für den Papa in spe: „Er war komplett lost.“
In einem Instagram-Interview mit Joyn enthüllt Yessica die Baby-News:
Um wen es sich dabei handelt? Dazu hält sich Yessica bedeckt. Nur so viel will sie verraten: Es ist ihr Ex-Freund, mit dem sie seit rund eineinhalb Jahren eine On-off-Beziehung hatte. Mittlerweile sei der Kontakt aber abgebrochen. „Wir sind so off, so off wie man nur sein kann.“
„Planloser als je zuvor“
Zwar gehe es ihr in der Schwangerschaft physisch gut, freute sich Yessica im „Behind the Scenes“-Gespräch mit Joyn. Doch als künftige Alleinerziehende fühle sie sich „planloser als je zuvor“, gab sie zu. Pläne mache sie vorerst keine, vielmehr möchte sie sich überraschen lassen, wie ihr Leben mit Baby wird.
Vor allem auch, weil sie gerade beruflich durchstarte. Doch sie sei positiv, dass sie auch nach der Geburt alles unter einen Hut bringen werde. „Ich ziehe das alles durch mit Kind und Beruf und meinen beiden Hunden, die nehm‘ ich alle auf den Arm und geh arbeiten“, schmunzelte sie.
In neuer „Tinderreisen“-Staffel dabei
Und müssen die Fans künftig auf Yessicas TV-Auftritte verzichten? Das stehe noch in den Sternen, erklärte sie. Immerhin gibt es aber bald ein Wiedersehen mit ihr – ab März in der neuen Staffel von „Tinderreisen“, die bereits im letzten Frühjahr abgedreht wurde.
