Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Baby-Überraschung!

„Tinderreisen“-Beauty Yessica ist schwanger

Adabei
15.01.2026 13:51
Stolz zeigt Yessica ihren Babybauch her. Die „Tinderreisen“-Beauty erwartet ihren ersten ...
Stolz zeigt Yessica ihren Babybauch her. Die „Tinderreisen“-Beauty erwartet ihren ersten Nachwuchs.(Bild: EasyPlusMedia)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Kurz nach dem Finale von „Forsthaus Rampensau“ überrascht Ex-Kandidatin Yessica mit süßen Neuigkeiten. Die Kärntnerin, die vor allem durch das Format „Tinderreisen“ bekannt wurde, erwartet ein Baby!

0 Kommentare

Die Schwangerschaft sei für sie eine Überraschung gewesen, so Yessica. „Ich dachte gar nicht, dass ich schwanger werden kann“, verriet sie. Darum habe zuerst auch gedacht, dass die ausbleibenden Tage auf Stress im Job zu führen seien.

Baby mit On-off-Ex
Bis sie dann doch Gewissheit wollte: „Ich bin um zwei Uhr früh zur Apotheke gerannt und da war der Test dann positiv.“ Anfänglich ein Schock, wie sie zugab. Übrigens nicht nur für sie selbst, wie Yessica fortfuhr, sondern auch für den Papa in spe: „Er war komplett lost.“

In einem Instagram-Interview mit Joyn enthüllt Yessica die Baby-News:

Um wen es sich dabei handelt? Dazu hält sich Yessica bedeckt. Nur so viel will sie verraten: Es ist ihr Ex-Freund, mit dem sie seit rund eineinhalb Jahren eine On-off-Beziehung hatte. Mittlerweile sei der Kontakt aber abgebrochen. „Wir sind so off, so off wie man nur sein kann.“

„Planloser als je zuvor“
Zwar gehe es ihr in der Schwangerschaft physisch gut, freute sich Yessica im „Behind the Scenes“-Gespräch mit Joyn. Doch als künftige Alleinerziehende fühle sie sich „planloser als je zuvor“, gab sie zu. Pläne mache sie vorerst keine, vielmehr möchte sie sich überraschen lassen, wie ihr Leben mit Baby wird.

Vor allem auch, weil sie gerade beruflich durchstarte. Doch sie sei positiv, dass sie auch nach der Geburt alles unter einen Hut bringen werde. „Ich ziehe das alles durch mit Kind und Beruf und meinen beiden Hunden, die nehm‘ ich alle auf den Arm und geh arbeiten“, schmunzelte sie.

Lesen Sie auch:
So sehen Sieger aus: Ferry und Marvin feiern mit Schampus-Flasche und Scheck ihren Sieg bei der ...
„Forsthaus“-Sieger
Marvin & Ferry: „Erzählen unseren Enkeln davon“
08.01.2026

In neuer „Tinderreisen“-Staffel dabei
Und müssen die Fans künftig auf Yessicas TV-Auftritte verzichten? Das stehe noch in den Sternen, erklärte sie. Immerhin gibt es aber bald ein Wiedersehen mit ihr – ab März in der neuen Staffel von „Tinderreisen“, die bereits im letzten Frühjahr abgedreht wurde.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Hailee Steinfeld zeigt erstmals ihren Babybauch auf dem roten Teppich der Golden Globes
Baby-Alarm bei Globes
Steinfeld erstmals mit Babybauch am roten Teppich
Schlagerchampions 2026
Silbereisen überrascht mit Ansage an Helenes Mann
„Ich schwöre bei Gott“
Kendall Jenner: Bin weder lesbisch noch operiert
Das Königshaus feiert Prinzessin Kates Geburtstag. Sie selbst meldete sich mit einem emotionalen ...
Berührende Botschaft
Kate an ihrem 44. Geburtstag „zutiefst dankbar“
Der Leiter der Lungenklinik am Rikshospitalet, Chefarzt Are Martin Holm, der Mette-Marit ...
Sorge um Prinzessin
Mettes Arzt: „Diese Krankheit kann tödlich sein“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Johanna in Loch verscharrt: Cobra-Beamter gesteht
447.426 mal gelesen
Cobra-Beamter Manuel M. (rechts im Bild) hat am Dienstag ein Teilgeständnis abgelegt.
Steiermark
Fall Johanna: Polizei legt grausame Details offen
180.523 mal gelesen
Als man nach Johanna suchte, fand man ihre Wohnung in Tillmitsch leer vor.
Steiermark
Schwangerschaft mögliches Motiv in Vermisstenkrimi
172.563 mal gelesen
Aus diesem Mehrparteien-Haus verschwand die sportliche und lebenslustige Johanna G. (Bild ...
Mehr Adabei
Royals in Trauer
Prinzessin Irene von Griechenland verstorben
Total nett!
Damon & Affleck setzen neue Maßstäbe bei Bezahlung
90 Prozent neu
RTL kündigt Überraschung beim Dschungelcamp an
Empörung in Italien
Romina Power bezeichnet ihren Hit als „banal“
Promi-Paar teilt Fotos
Statham und seine Rosie zum Pistenspaß in Tirol
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf