Betrunkener Vater flüchtete mit Kindern im Auto

Gibt´s nicht - gibt´s doch! In Vollrausch flüchtete ein Autofahrer, nachdem er in Linz einen banalen Sachschadenunfall verursacht hatte. Damit nicht genug, der 47-Jährige hatte seine drei kleinen Kinder im Auto! Nach knapp 30 Kilometern konnte die Polizei ihn stoppen – dabei stellte sie noch ein großes Sicherheitsrisiko fest.
Nachdem er am 7. Februar 2026 gegen 20.10 Uhr am Linzer Hauptplatz in einen Verkehrsunfall mit Sachschaden verwickelt war, fuhr ein 47-jähriger Afghane aus Peilstein mit seinem Pkw einfach davon. An der Unfallaufnahme wirkte der Mann jedoch nicht mit, sondern setzte seine Fahrt fort, mitsamt seinen drei Kindern (5, 8 und 9 Jahre alt) – offensichtlich in Richtung nach Hause.
Nicht angegurtet
Im Gemeindegebiet von Altenfelden war die Fahrt dann zu Ende. Eine Polizeistreife stoppte den Mann. Beim Alkotest erreichte er 1,18 Promille, weshalb ihm die Weiterfahrt untersagt und eine Anzeige erstattet wurde. Weil eines der Kinder nicht ordnungsgemäß gesichert war, gibt es zusätzlich eine Anzeige wegen Kindersicherung.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.