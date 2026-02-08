Betrunkener Vater flüchtete mit Kindern im Auto

Gibt´s nicht - gibt´s doch! In Vollrausch flüchtete ein Autofahrer, nachdem er in Linz einen banalen Sachschadenunfall verursacht hatte. Damit nicht genug, der 47-Jährige hatte seine drei kleinen Kinder im Auto! Nach knapp 30 Kilometern konnte die Polizei ihn stoppen – dabei stellte sie noch ein großes Sicherheitsrisiko fest.