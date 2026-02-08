Vorteilswelt
Nach Unfall

Betrunkener Vater flüchtete mit Kindern im Auto

Oberösterreich
08.02.2026 09:53
Der Alkotest beim Vater, der drei Kinder im Auto hatte, brachte mehr als ein Promille Alkohol an ...
Der Alkotest beim Vater, der drei Kinder im Auto hatte, brachte mehr als ein Promille Alkohol an Licht(Bild: sos)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Gibt´s nicht - gibt´s doch! In Vollrausch flüchtete ein Autofahrer, nachdem er in Linz einen banalen Sachschadenunfall verursacht hatte. Damit nicht genug, der 47-Jährige hatte seine drei kleinen Kinder im Auto! Nach knapp 30 Kilometern konnte die Polizei ihn stoppen – dabei stellte sie noch ein großes Sicherheitsrisiko fest.

Nachdem er am 7. Februar 2026 gegen 20.10 Uhr am Linzer Hauptplatz in einen Verkehrsunfall mit Sachschaden verwickelt war, fuhr ein 47-jähriger Afghane aus Peilstein mit seinem Pkw einfach davon. An der Unfallaufnahme wirkte der Mann jedoch nicht mit, sondern setzte seine Fahrt fort, mitsamt seinen drei Kindern (5, 8 und 9 Jahre alt) – offensichtlich in Richtung nach Hause.

Lesen Sie auch:
Steinmauer touchiert
Lenkerin hatte 1,96 Promille: drei Kinder verletzt
03.02.2026

Nicht angegurtet
Im Gemeindegebiet von Altenfelden war die Fahrt dann zu Ende. Eine Polizeistreife stoppte den Mann. Beim Alkotest erreichte er 1,18 Promille, weshalb ihm die Weiterfahrt untersagt und eine Anzeige erstattet wurde. Weil eines der Kinder nicht ordnungsgemäß gesichert war, gibt es zusätzlich eine Anzeige wegen Kindersicherung.

Oberösterreich

