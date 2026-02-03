Lenkerin hatte 1,96 Promille: drei Kinder verletzt

Stockbetrunken touchierte eine Lenkerin (47) im Oberen Mühlviertel (OÖ) mit ihrem Auto eine Steinmauer. Sie hatte drei Schulkinder an Bord, die nach dem Unfall alle über Schmerzen klagten.
Eine 47-Jährige aus dem Bezirk Rohrbach verursachte am Montag um 17.16 Uhr als Autolenkerin einen Verkehrsunfall mit Personenschaden.
Die Frau fuhr mit einem Pkw in Altenfelden und kam dabei rechts von der Fahrbahn ab und touchierte mit dem Pkw eine Steinmauer. Auf der Rücksitzbank fuhren drei minderjährige Kinder, davon zwei Kinder von Bekannten, im Alter von acht und neun Jahren, mit.
Alle Kinder hatten Schmerzen
Die drei Kinder klagten nach dem Unfall über Schmerzen. Die 47-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Ein mit der Frau durchgeführter Alkotest verlief mit 1,96 Promille positiv. Der Führerschein wurde sowohl analog als auch digital abgenommen. Am Pkw entstand vermutlich Totalschaden.
