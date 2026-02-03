Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Steinmauer touchiert

Lenkerin hatte 1,96 Promille: drei Kinder verletzt

Oberösterreich
03.02.2026 12:17
(Bild: FF Altenfelden, Krone KREATIV)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Stockbetrunken touchierte eine Lenkerin (47) im Oberen Mühlviertel (OÖ) mit ihrem Auto eine Steinmauer. Sie hatte drei Schulkinder an Bord, die nach dem Unfall alle über Schmerzen klagten.

0 Kommentare

Eine 47-Jährige aus dem Bezirk Rohrbach verursachte am Montag um 17.16 Uhr als Autolenkerin einen Verkehrsunfall mit Personenschaden.
Die Frau fuhr mit einem Pkw in Altenfelden und kam dabei rechts von der Fahrbahn ab und touchierte mit dem Pkw eine Steinmauer. Auf der Rücksitzbank fuhren drei minderjährige Kinder, davon zwei Kinder von Bekannten, im Alter von acht und neun Jahren, mit.

Alle Kinder hatten Schmerzen
Die drei Kinder klagten nach dem Unfall über Schmerzen. Die 47-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Ein mit der Frau durchgeführter Alkotest verlief mit 1,96 Promille positiv. Der Führerschein wurde sowohl analog als auch digital abgenommen. Am Pkw entstand vermutlich Totalschaden.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) will einen Lehrplan nach dem anderen reformieren.
Wiederkehrs „Plan Z“
Lehrpläne werden „viel öfter umfassend geändert“
Kaum ist der eintägige Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr in Deutschland (Bild) zu Ende ...
Hochschulen, Schulen
Streiks in Deutschland gehen am Mittwoch weiter
Nach Millionen-Skandal
Diese Registrierkassen machen Betrug unmöglich
Werbung für süße Verlockungen oder auch ungesunde Lebensmittel – im britischen Fernsehen wird ...
Aus für „süße“ Spots?
Kalorienbomben im TV: Werbeverbot auf Prüfstand
Das Politik-Duell
Mölzer: „Regierung ist zu schwach für Reformen“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Nach Ankündigung: Apotheker sticht Ehefrau nieder
161.779 mal gelesen
Wien
Nagelneue Straßenbahngleise zerbröseln jetzt schon
114.943 mal gelesen
Nach nur wenigen Wochen im Einsatz brechen die neuen Gleise bereits und führen zu ...
Tirol
Swarovski: Fionas Sohn steigt ins Unternehmen ein
114.741 mal gelesen
Von links: Arturo Pacifico Griffini, Fiona Pacifico Griffini-Grasser und Karl-Heinz Grasser 
Mehr Oberösterreich
Prozess in Wels
Fahne mit NS-Rune vor Gasthaus: Wirte vor Gericht
Steinmauer touchiert
Lenkerin hatte 1,96 Promille: drei Kinder verletzt
„Entführungsopfer“
Unser Otter „Sepp“ ist schnell wieder aufgetaucht
Firmenübernahme in OÖ
Kinderwagen mieten statt kaufen – eine Trendwende?
Rüstungs-Boom
Steyrer Motorenbauer will Umsatz heuer verdoppeln
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf