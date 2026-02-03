Lenkerin hatte 1,96 Promille: drei Kinder verletzt

Eine 47-Jährige aus dem Bezirk Rohrbach verursachte am Montag um 17.16 Uhr als Autolenkerin einen Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Die Frau fuhr mit einem Pkw in Altenfelden und kam dabei rechts von der Fahrbahn ab und touchierte mit dem Pkw eine Steinmauer. Auf der Rücksitzbank fuhren drei minderjährige Kinder, davon zwei Kinder von Bekannten, im Alter von acht und neun Jahren, mit.