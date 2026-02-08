Blutleerer Auftritt lässt Trainer Letsch grübeln

„War von Anfang an zu spüren“

Letsch sah es genauso und ging dabei ins Detail: „In den vergangenen Spielen waren wir aktiv, scharf und haben den Gegner permanent bearbeitet. All das gelang uns dieses Mal nicht. Das war schon von Anfang an zu spüren.“ Neben der fehlenden Galligkeit gegen den Ball fiel den Bullen aber auch mit der Kugel fast nichts ein. Offensiv war man viel zu harmlos. Wenn man doch mal zu einer Chance kam, vergab man diese teilweise kläglich. Nur zwei der 15 Abschlüsse gingen auf den Kasten von Wien-Torhüter Samuel Sahin-Radlinger. Bezeichnend! „Zwingende Situationen konnten wir uns kaum erspielen“, seufzte Letsch, der zugab: „Die Austria hat verdient gewonnen.“ Kapitän Mads Bidstrup pflichtete ihm bei: „Sie haben ihren Plan super durchgezogen und mit ihrer Fünferkette stark verteidigt. Wir waren nicht auf unseren hundert Prozent und dann sind wir nicht gut genug.“