Kurioser Grund

Darum muss Red Bull Salzburg auf Neuen verzichten

Salzburg
06.02.2026 19:56
Thomas Letsch
Thomas Letsch(Bild: GEPA)
Porträt von Sebastian Steinbichler
Porträt von Philip Kirchtag
Von Sebastian Steinbichler und Philip Kirchtag

Zum Frühjahrsauftakt in der österreichischen Bundesliga trifft Red Bull Salzburg auf Austria Wien. Dabei kann Neuzugang Damir Redzic aber nicht mitwirken. Der Grund für das Fehlen ist durchaus kurios. 

„Er ist ein Spieler, der uns sofort helfen soll.“ Das sagte Red Bull Salzburgs Trainer Thomas Letsch über Neuzugang Damir Redzic. Der Deutsche betonte, dass der Offensivmann auch schon gegen Austria Wien im Kader stehen soll. Eine Nachricht des slowakischen Verbandes überraschte den Tabellenführer aber ein bisschen. Denn: Redzic kann gegen die Hauptstädter nicht mitwirken. Er fehlt noch gesperrt. 

Damir Redzic muss noch warten.
Damir Redzic muss noch warten.(Bild: Fabian Weirather — FC Salzburg)

Im Spiel der slowakischen Liga gegen Tatran Presov hatte der 22-Jährige eine glatte Rote Karte gesehen und eine Sperre von vier Spielen ausgefasst. Drei davon saß er zuletzt schon bei seinem Ex-Klub Dunajska Streda ab. Die vierte Partie folgt nun am Freitagabend gegen die Veilchen aus Favoriten. Heißt: Am 15. Februar könnte der Ungar beim GAK sein Debüt für seinen neuen Arbeitgeber feiern. 

Red Bull Salzburgs Trainer Thomas Letsch. 
Red Bull Salzburg
Trainer nimmt diesen Spieler in die Pflicht
04.02.2026

Sonst bot die Startaufstellung der Bullen keine wirkliche Überraschung. Den gelbgesperrten Soumaila Diabate im Mittelfeldzentrum ersetzt Mamady Diambou. 

