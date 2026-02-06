Darum muss Red Bull Salzburg auf Neuen verzichten

Im Spiel der slowakischen Liga gegen Tatran Presov hatte der 22-Jährige eine glatte Rote Karte gesehen und eine Sperre von vier Spielen ausgefasst. Drei davon saß er zuletzt schon bei seinem Ex-Klub Dunajska Streda ab. Die vierte Partie folgt nun am Freitagabend gegen die Veilchen aus Favoriten. Heißt: Am 15. Februar könnte der Ungar beim GAK sein Debüt für seinen neuen Arbeitgeber feiern.