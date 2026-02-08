Darauf schwört Videothek-Chefin beim Filmschauen

Nur ein paar Schritte vom Kremser Bahnhof entfernt befindet sich eine „Zeitkapsel“. Darin eingefangen ist das Gefühl vom Filmschauen, wie es früher einmal war. Vor allem in den 1990er-Jahren boomte das Geschäft mit den Videotheken. „Zuerst liefen die Filme im Kino, dann ist man Freitagabend in die Videothek gekommen und hat sich eine VHS-Kassette genommen“, erzählt Elke Joksch.