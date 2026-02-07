Vorteilswelt
„The Sound of Music“

Der Klang der Berge weht & die Kitschlawine rollt

Kultur
07.02.2026 14:13
Katharina Gorgi, Lukas Perman und die „Trapp-Kinder"
Katharina Gorgi, Lukas Perman und die „Trapp-Kinder“(Bild: Bühne Baden/Christian Husar)
Porträt von Stefan Weinberger
Von Stefan Weinberger

Die Salzburger Produktion von „The Sound of Music“ feierte im Stadttheater Baden unter der Regie des neuen Intendanten Andreas Gergen Premiere – eine mit den Musicalstars Maya Hakvoort und Lukas Perman top besetzte Klischeeflut: großer Jubel beim Premierenpublikum.

Dass die Inszenierung von „The Sound of Music“, die 2011 am Landestheater Premiere feierte, nun schon 15 Jahre auf dem Buckel hat, ist im Grunde egal. Andreas Gergen hat seine einstige Regiearbeit des vor allem in den USA berühmten Musicals mit der durchwegs ohrgängigen Musik von Richard Rodgers und kitschbeladenen Texten von Oscar Hammerstein als Intendant ans Stadttheater Baden gebracht – und erweist sich als zeitlos-solide, temporeich.

Die viel besungenen Berge sucht man (bis auf einen Pappmachéhügel zu Beginn) vergeblich auf der Bühne – die sich als ideale Spielwiese für die gut gecasteten „Trapp“-Kinder sowie die mit Slapstick swingenden Nonnen und Haushälterin Frau Schmidt (köstlich Chris Lohner) erweist. Gesungen wird zu den Klängen des wohltemperierten Orchesters Baden auf Deutsch und so mutiert „The Sound of Music“ dann eben zu „Der Klang der Berge“.

Die Trapp-Familie muss vor den Nazis fliehen
Die Trapp-Familie muss vor den Nazis fliehen(Bild: Bühne Baden/Christian Husar)
Privat und auf der Bühne ein Paar: Timotheus Hollweg und Anna Rosa Döller
Privat und auf der Bühne ein Paar: Timotheus Hollweg und Anna Rosa Döller(Bild: Bühne Baden/Christian Husar)
Grauen vs. Kitsch: Baron Trapp (re. Lukas Perman) ist kein Freund der Nazis und beschließt, ...
Grauen vs. Kitsch: Baron Trapp (re. Lukas Perman) ist kein Freund der Nazis und beschließt, Österreich zu verlassen(Bild: Bühne Baden/Christian Husar)
„Mutter Oberin" Maya Hakvoort (li., mit Maria Katharina Gorgi) hat mit „Über die Berge" ...
„Mutter Oberin“ Maya Hakvoort (li., mit Maria Katharina Gorgi) hat mit „Über die Berge“ (Original: „Climb every Mountain“) „den Sound of Music“ auf ihrer Seite(Bild: Bühne Baden/Christian Husar)
Putziger Kinderspaß auf der Bühne in Baden
Putziger Kinderspaß auf der Bühne in Baden(Bild: Bühne Baden/Christian Husar)

Katharina Gorgi gibt eine glockenhelle Novizin Maria an der Seite des rollenerprobten „Kapitän Trapp“ Lukas Perman. Top besetzt auch die weiteren Rollen mit Maya Hakvoort („Mutter Oberin“), „Mörbisch“-Entdeckung Anna Rosa Döller („Liesl“) und „Starmania“-Siegerin Cornelia Mooswalder („Frau Schrader“). Dass man die Klangfarben mit dem „Sound of Microports“ bekleckert, ist angesichts der überschaubaren Theatergröße unverständlich. Nach drei Stunden Dirndl-Klischeekitsch viel Premierenjubel. Wer Karten will, wird enttäuscht sein: Alle Vorstellungen ausverkauft.

