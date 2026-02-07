Der Klang der Berge weht & die Kitschlawine rollt

Die viel besungenen Berge sucht man (bis auf einen Pappmachéhügel zu Beginn) vergeblich auf der Bühne – die sich als ideale Spielwiese für die gut gecasteten „Trapp“-Kinder sowie die mit Slapstick swingenden Nonnen und Haushälterin Frau Schmidt (köstlich Chris Lohner) erweist. Gesungen wird zu den Klängen des wohltemperierten Orchesters Baden auf Deutsch und so mutiert „The Sound of Music“ dann eben zu „Der Klang der Berge“.