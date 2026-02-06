Gaddafi-Sohn: Trauernde wollten sogar Sarg öffnen

Während der Trauerfeier für Seif al-Islam Gaddafi skandierten die mehrheitlich männlichen Trauergäste Parolen und zeigten Fahnen, die mit der früheren Gaddafi-Regierung in Verbindung stehen.

Die Beerdigung fand in der west-libyschen Stadt Bani Walid statt, etwa 180 Kilometer südöstlich der Hauptstadt Tripolis. Libyen ist heute faktisch zweigeteilt in zwei verfeindete Regierungen im Osten und Westen.