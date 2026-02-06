Vorteilswelt
Seif al-Islam ermordet

Gaddafi-Sohn: Trauernde wollten sogar Sarg öffnen

Ausland
06.02.2026 16:57
Hunderte Menschen waren zur Beerdigung von Seif al-Islam Gaddafi erschienen.
Hunderte Menschen waren zur Beerdigung von Seif al-Islam Gaddafi erschienen.(Bild: AP/Yousef Murad)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Hunderte Menschen haben in Libyen an der Beerdigung des getöteten Sohns des früheren Langzeitmachthabers Muammar al-Gaddafi teilgenommen. Einige forderten, den Sarg zu öffnen, um den Leichnam zu überprüfen, da keine Bilder veröffentlicht worden seien. Sicherheitskräfte verhinderten dies.

Während der Trauerfeier für Seif al-Islam Gaddafi skandierten die mehrheitlich männlichen Trauergäste Parolen und zeigten Fahnen, die mit der früheren Gaddafi-Regierung in Verbindung stehen. 

Die Beerdigung fand in der west-libyschen Stadt Bani Walid statt, etwa 180 Kilometer südöstlich der Hauptstadt Tripolis. Libyen ist heute faktisch zweigeteilt in zwei verfeindete Regierungen im Osten und Westen.

Einige forderten, den Sarg zu öffnen, um zu überprüfen, dass Seif al-Islam tatsächlich tot sei.
Einige forderten, den Sarg zu öffnen, um zu überprüfen, dass Seif al-Islam tatsächlich tot sei.(Bild: AFP/MAHMUD TURKIA)
Al-Islam „verräterisch ermordet“
Seif al-Islam war seinem politischen Büro zufolge Anfang der Woche bei einer „verräterischen und feigen“ Tat „ermordet“ worden. Offizielle Stellen im Osten Libyens äußerten sich bisher weder zu dem Vorfall noch veröffentlichten sie Beileidsbekundungen. Bisher stehen öffentliche Erklärungen zu den Umständen des Todes von al-Islam aus.

Lesen Sie auch:
Gaddafi unterhielt enge Beziehungen zur Kärntner FPÖ.
Freund von Haider
Gaddafi-Sohn Seif al-Islam (53) „hingerichtet“
03.02.2026

Seif al-Islam war der zweitälteste Sohn Muammar al-Gaddafis, der in dem nordafrikanischen Land mehr als vier Jahrzehnte herrschte, und eine der einflussreichsten Figuren in Libyen. 2011 wurde Muammar al-Gaddafi nach Massenprotesten gestürzt und schließlich getötet. Al-Islam hatte die brutale Niederschlagung der Proteste davor unterstützt.

Folgen Sie uns auf