„Nie gedacht, dass bei uns sowas passieren würde“

Mit 52 Jahren: ÖSV-Athletin bricht Olympia-Rekord
Das gab’s noch nie
Am 15. Februar 2025 erschütterte ein Terrorakt die Draustadt Villach – und ganz Österreich. Im „Krone“-Interview lässt Stadtpolizeikommandant Erich Londer den herausfordernden Einsatz und die dramatischen Stunden der Horrortat Revue passieren.
„Krone“: Herr Londer, standen Sie im Dienst, als es an jenem traurigen Samstag zu dem schrecklichen Anschlag kam?
Erich Londer: Ja, allerdings habe ich mich in meiner zusätzlichen Funktion als Leiter der Einsatzeinheit gerade in Wolfsberg befunden, bei einem Fußballspiel. Ich wurde angerufen und bin dann natürlich sofort los nach Villach.
