Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Terrortat in Villach

„Nie gedacht, dass bei uns sowas passieren würde“

Kärnten
08.02.2026 08:01
„Wir olle sein Villach“ und ein Meer von Kerzen: Die Anteilnahme war groß nach dem Anschlag in ...
„Wir olle sein Villach“ und ein Meer von Kerzen: Die Anteilnahme war groß nach dem Anschlag in Villach.(Bild: Katrin Fister)
Porträt von Klaus Loibnegger
Von Klaus Loibnegger

Am 15. Februar 2025 erschütterte ein Terrorakt die Draustadt Villach – und ganz Österreich. Im „Krone“-Interview lässt Stadtpolizeikommandant Erich Londer den herausfordernden Einsatz und die dramatischen Stunden der Horrortat Revue passieren.

0 Kommentare

„Krone“Herr Londer, standen Sie im Dienst, als es an jenem traurigen Samstag zu dem schrecklichen Anschlag kam?
Erich Londer: Ja, allerdings habe ich mich in meiner zusätzlichen Funktion als Leiter der Einsatzeinheit gerade in Wolfsberg befunden, bei einem Fußballspiel. Ich wurde angerufen und bin dann natürlich sofort los nach Villach.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Schauspielerin und Sängerin Edith Stehfest ist nach ihrem Ehe-Aus offenbar komplett an den ...
Heimlich nackt gefilmt
Edith Stehfest datete „Perversen mit Doppelleben“
Maja T. (rechts) ist am Mittwoch in Budapest zu acht Jahren Haft verurteilt worden. Das hat ...
Vilimsky zu Urteil:
„Maja T. ist kein Aktivist, sondern Gewalttäter“
„Vorläufige Maßnahme“
Engelsfresko mit Meloni-Gesichtszügen übermalt
Grandiose Kulisse
Rekordkälte: Niagarafälle teilweise eingefroren
Maja T. ist wegen lebensbedrohlicher Körperverletzung und der Mitgliedschaft in einer ...
Hammerbande-Mitglied
Deutsche Maja T. zu acht Jahren Haft verurteilt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Autobeben in Europa: Branchenriese zieht Reißleine
133.048 mal gelesen
Wegen der Drosselung der Entwicklungspläne für Elektroautos fielen in der zweiten Jahreshälfte ...
Steiermark
Tausende könnten jetzt ORF-Beitrag zurückfordern
121.976 mal gelesen
Seit 2024 zahlen alle Österreicher für den ORF eine Haushaltsabgabe.
Royals
„War einfach nicht fertig, als sie geschlafen hat“
114.959 mal gelesen
Marius Borg Høiby, der Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit, hat wohl die eine oder den ...
Mehr Kärnten
Medaillenchance lebt
Endlich! ÖSV-Liebespaar erfüllt sich Olympia-Traum
Krone Plus Logo
Terrortat in Villach
„Nie gedacht, dass bei uns sowas passieren würde“
Krone Plus Logo
Ex-Tennis-Ass wird 60
Alex Antonitsch: „Möchte 120 Jahre alt werden!“
Bundesliga im TICKER
LIVE ab 14.30 Uhr: WAC gegen den GAK!
Krone Plus Logo
Anwalt stellt sich vor
Ex-Profi & Lokalchef: Das ist Austrias neuer Boss!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf