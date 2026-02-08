„Nie gedacht, dass bei uns sowas passieren würde“

„Krone“: Herr Londer, standen Sie im Dienst, als es an jenem traurigen Samstag zu dem schrecklichen Anschlag kam?

Erich Londer: Ja, allerdings habe ich mich in meiner zusätzlichen Funktion als Leiter der Einsatzeinheit gerade in Wolfsberg befunden, bei einem Fußballspiel. Ich wurde angerufen und bin dann natürlich sofort los nach Villach.