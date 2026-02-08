Warum Nele (5) von vielen nicht verstanden wird

Eine große Hürde für die alleinerziehende Mutter

Bei der Reha sei ihnen eine Kommunikationshilfe empfohlen worden, erzählt Mutter Tanja. Das Problem: Die spezielle Software läuft ausschließlich auf iPads, die Anschaffungskosten belaufen sich auf mehr als 1000 Euro. Für die Alleinerziehende ist dies eine große finanzielle Hürde. Für Nele wäre das Gerät allerdings eine deutliche Erleichterung im Alltag, aber auch im Hinblick auf die bevorstehende Zeit im Kindergarten und später in der Schule. Probeweise dürfen sie das Gerät bereits testen, allerdings nur für vier Wochen. Dann müssen sie es wieder zurückgeben.