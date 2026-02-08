Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Wir flehen Sie an“

TV-Star Guthrie an Entführer: „Wir werden zahlen“

Society International
08.02.2026 07:58
Die US-Fernsehmoderatorin Savannah Guthrie mit ihrer Mutter Nancy, die seit einer Woche ...
Die US-Fernsehmoderatorin Savannah Guthrie mit ihrer Mutter Nancy, die seit einer Woche verschwunden ist.(Bild: AP/Nathan Congleton)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die US-Fernsehmoderatorin Savannah Guthrie hat sich nach der offenkundigen Entführung ihrer Mutter erneut mit einer Botschaft an den oder die Täter gewandt – und dabei eine mögliche Lösegeldzahlung angedeutet. Eingerahmt von ihren beiden Geschwistern sagte sie, nur so könne die Familie Frieden finden. „Das ist uns sehr viel wert. Und wir werden zahlen.“ 

0 Kommentare

In einer kurzen Videobotschaft auf Instagram erklärte Guthrie: „Wir flehen Sie jetzt an, uns unsere Mutter zurückzugeben.“ 

Guthrie bezog sich in der nur rund 20 Sekunden langen Botschaft auch auf eine Nachricht, die wohl von den mutmaßlichen Entführern stammen soll. „Wir haben Ihre Nachricht erhalten, und wir haben verstanden.“ Was damit gemeint war, blieb offen. Auch die Bedeutung von Guthries Aussage, dass die Familie „zahlen“ werde, wurde in der Videobotschaft nicht weiter erläutert.

Die Botschaft an die Entführer auf Instagram:

FBI lobt Belohnung aus
Die 84-jährige Nancy Guthrie aus Tucson im Bundesstaat Arizona gilt seit rund einer Woche als vermisst. Seither haben sich ihre drei Kinder auf Instagram mit drei teils emotionalen Videobotschaften an den oder die noch unbekannten Entführer gewandt.

Ende Jänner wurde Nancy Guthrie zuletzt gesehen.
Ende Jänner wurde Nancy Guthrie zuletzt gesehen.(Bild: AP/AP ( via APA) Austria Presse Agentur)

  Der Fall sorgt in den USA landesweit für Aufsehen. Die US-Bundespolizei FBI hat eine Belohnung von 50.000 US-Dollar ausgesetzt für Hinweise, die zur Auffindung Nancy Guthries oder zur Festnahme und Verurteilung von Verantwortlichen führen. Selbst Präsident Donald Trump hat sich in den Fall eingeschaltet und erklärte am Mittwoch, er habe mit Guthrie gesprochen und ihr jegliche Unterstützung der Behörden zugesichert.

  Vor einigen Tagen erklärte das FBI zu einem mutmaßlichen Erpresserschreiben, das an Medien verschickt wurde, man nehme dieses ernst. Das Schreiben enthalte eine Geldforderung und Fristen, hieß es. Zum Motiv hinter der mutmaßlichen Entführung ist bisher nichts bekannt.

Lesen Sie auch:
Savannah Guthrie richtete unter Tränen einen Appell an die Enführer, die ihre Mutter in ihrer ...
„Sind gesprächsbereit“
US-TV-Star richtet Appell an Entführer von Mutter
05.02.2026
TV-Star bangt um Mama
FBI setzt im Fall Guthrie 50.000 $ Belohnung aus
06.02.2026

  Familienangehörige hatten Nancy Guthrie den Ermittlern zufolge am Abend des 31. Jänner nach Hause gebracht. Am darauffolgenden Vormittag bemerkte die Familie, dass sie verschwunden war. Im Eingangsbereich des Hauses wurde eine Blutspur von ihr entdeckt.

Nancy Guthries Tochter Savannah ist vor allem als Moderatorin der erfolgreichen Sendung „Today“ im US-Frühstücksfernsehen bekannt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Unerlaubt am Catwalk
Wiener Designer schleicht sich bei Plein-Show ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Autobeben in Europa: Branchenriese zieht Reißleine
133.048 mal gelesen
Wegen der Drosselung der Entwicklungspläne für Elektroautos fielen in der zweiten Jahreshälfte ...
Steiermark
Tausende könnten jetzt ORF-Beitrag zurückfordern
121.976 mal gelesen
Seit 2024 zahlen alle Österreicher für den ORF eine Haushaltsabgabe.
Royals
„War einfach nicht fertig, als sie geschlafen hat“
114.959 mal gelesen
Marius Borg Høiby, der Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit, hat wohl die eine oder den ...
Mehr Society International
„Wir flehen Sie an“
TV-Star Guthrie an Entführer: „Wir werden zahlen“
Litt an Nierenkrebs
3 Doors Down trauern: Sänger Brad Arnold ist tot
Patrick & Simone raus
Die Dschungelcamp-Finalisten stehen fest!
Bei Olympia-Auftritt
Mariah Carey: Videos zeigen Fake-Italienisch
Tagelange Suchaktion
In Teich: Sohn von Rapper Lil Jon tot aufgefunden
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf