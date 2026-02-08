TV-Star Guthrie an Entführer: „Wir werden zahlen“

Die US-Fernsehmoderatorin Savannah Guthrie hat sich nach der offenkundigen Entführung ihrer Mutter erneut mit einer Botschaft an den oder die Täter gewandt – und dabei eine mögliche Lösegeldzahlung angedeutet. Eingerahmt von ihren beiden Geschwistern sagte sie, nur so könne die Familie Frieden finden. „Das ist uns sehr viel wert. Und wir werden zahlen.“
In einer kurzen Videobotschaft auf Instagram erklärte Guthrie: „Wir flehen Sie jetzt an, uns unsere Mutter zurückzugeben.“
Guthrie bezog sich in der nur rund 20 Sekunden langen Botschaft auch auf eine Nachricht, die wohl von den mutmaßlichen Entführern stammen soll. „Wir haben Ihre Nachricht erhalten, und wir haben verstanden.“ Was damit gemeint war, blieb offen. Auch die Bedeutung von Guthries Aussage, dass die Familie „zahlen“ werde, wurde in der Videobotschaft nicht weiter erläutert.
Die Botschaft an die Entführer auf Instagram:
FBI lobt Belohnung aus
Die 84-jährige Nancy Guthrie aus Tucson im Bundesstaat Arizona gilt seit rund einer Woche als vermisst. Seither haben sich ihre drei Kinder auf Instagram mit drei teils emotionalen Videobotschaften an den oder die noch unbekannten Entführer gewandt.
Der Fall sorgt in den USA landesweit für Aufsehen. Die US-Bundespolizei FBI hat eine Belohnung von 50.000 US-Dollar ausgesetzt für Hinweise, die zur Auffindung Nancy Guthries oder zur Festnahme und Verurteilung von Verantwortlichen führen. Selbst Präsident Donald Trump hat sich in den Fall eingeschaltet und erklärte am Mittwoch, er habe mit Guthrie gesprochen und ihr jegliche Unterstützung der Behörden zugesichert.
Vor einigen Tagen erklärte das FBI zu einem mutmaßlichen Erpresserschreiben, das an Medien verschickt wurde, man nehme dieses ernst. Das Schreiben enthalte eine Geldforderung und Fristen, hieß es. Zum Motiv hinter der mutmaßlichen Entführung ist bisher nichts bekannt.
Familienangehörige hatten Nancy Guthrie den Ermittlern zufolge am Abend des 31. Jänner nach Hause gebracht. Am darauffolgenden Vormittag bemerkte die Familie, dass sie verschwunden war. Im Eingangsbereich des Hauses wurde eine Blutspur von ihr entdeckt.
Nancy Guthries Tochter Savannah ist vor allem als Moderatorin der erfolgreichen Sendung „Today“ im US-Frühstücksfernsehen bekannt.
