Viele trinken weniger

Harte Zeiten für Winzer: Weingenuss ohne Promille?

Steiermark
08.02.2026 07:30
Der Weinkonsum geht weltweit zurück. Für die Steiermark muss das nicht unbedingt ein Nachteil ...
Der Weinkonsum geht weltweit zurück. Für die Steiermark muss das nicht unbedingt ein Nachteil sein.(Bild: Wein Steiermark/Johanna Lamprecht)
Porträt von Hannes Baumgartner
Von Hannes Baumgartner

Ob zu einer zünftigen Buschenschank-Jause oder beim ausgelassenen Feiern in der Ballsaison: Ein gutes Glaserl steirischer Wein gehörte für viele Menschen zum grün-weißen Lebensgefühl einfach dazu. Doch die Zeiten ändern sich. Heimische Winzer steuern mutig durch turbulente Zeiten – und wagen Neues.

Ein Achterl in Ehren, kann niemand verwehren – hat diese österreichische Redensart bald ausgedient? Der weltweite Weinkonsum geht seit Jahren zurück. Auch in Österreich waren Konsumenten im letzten Jahr wieder weniger trinkfreudig, wie die Österreich Wein Marketing (ÖWM) kürzlich bekannt gab. Demnach wurde im heimischen Lebensmittelhandel um rund fünf Prozent weniger Wein gekauft, auch in der Gastro ist der Absatz gesunken. „Der Weinsektor steht weltweit unter Druck. Steigende Kosten, ein verändertes Konsumverhalten und wirtschaftliche Unsicherheiten betreffen praktisch alle Weinländer“, sagt ÖWM-Geschäftsführer Chris Yorke.

Steiermark

