Harte Zeiten für Winzer: Weingenuss ohne Promille?

Ein Achterl in Ehren, kann niemand verwehren – hat diese österreichische Redensart bald ausgedient? Der weltweite Weinkonsum geht seit Jahren zurück. Auch in Österreich waren Konsumenten im letzten Jahr wieder weniger trinkfreudig, wie die Österreich Wein Marketing (ÖWM) kürzlich bekannt gab. Demnach wurde im heimischen Lebensmittelhandel um rund fünf Prozent weniger Wein gekauft, auch in der Gastro ist der Absatz gesunken. „Der Weinsektor steht weltweit unter Druck. Steigende Kosten, ein verändertes Konsumverhalten und wirtschaftliche Unsicherheiten betreffen praktisch alle Weinländer“, sagt ÖWM-Geschäftsführer Chris Yorke.