4:0-Erfolg bei Olympia

Kainberger leitete Auftaktsieg von Kanadas Frauen

Olympia
08.02.2026 08:05
Kanadas Eishockeyfrauen jubeln.
Kanadas Eishockeyfrauen jubeln.(Bild: AP/Petr David Josek)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Kanadas Frauen sind mit einem Sieg in das olympische Eishockeyturnier gestartet. Der Gold-Favorit und Titelverteidiger gewann am Samstag in Mailand unter Leitung der Salzburger Schiedsrichterin Julia Kainberger gegen die Schweiz 4:0 (0:0,1:0,2:0). 

0 Kommentare

Die Kanadierinnen dominierten klar (55:6-Torschüsse) und siegten dank dreier Powerplay-Tore durch Natalie Spooner (28.), Sarah Fillier (45.) und Julia Gosling (54.) und einem Treffer von Daryl Watts (57.).

Julia Kainberger
Julia Kainberger(Bild: Andreas Tröster)

Das ursprüngliche Auftaktmatch der Kanadierinnen war aufgrund des in der finnischen Mannschaft ausgebrochenen Norovirus auf nächste Woche verschoben worden. Die Finninnen verloren ihr erstes Spiel bei dem Turnier gegen den zweiten Turnierfavoriten USA 0:5. In Gruppe B gewann Schweden 6:1 gegen Italien und Deutschland 5:2 gegen Japan.

