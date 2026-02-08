Kainberger leitete Auftaktsieg von Kanadas Frauen

Kanadas Frauen sind mit einem Sieg in das olympische Eishockeyturnier gestartet. Der Gold-Favorit und Titelverteidiger gewann am Samstag in Mailand unter Leitung der Salzburger Schiedsrichterin Julia Kainberger gegen die Schweiz 4:0 (0:0,1:0,2:0).
Die Kanadierinnen dominierten klar (55:6-Torschüsse) und siegten dank dreier Powerplay-Tore durch Natalie Spooner (28.), Sarah Fillier (45.) und Julia Gosling (54.) und einem Treffer von Daryl Watts (57.).
Das ursprüngliche Auftaktmatch der Kanadierinnen war aufgrund des in der finnischen Mannschaft ausgebrochenen Norovirus auf nächste Woche verschoben worden. Die Finninnen verloren ihr erstes Spiel bei dem Turnier gegen den zweiten Turnierfavoriten USA 0:5. In Gruppe B gewann Schweden 6:1 gegen Italien und Deutschland 5:2 gegen Japan.
