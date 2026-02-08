Vorteilswelt
Schon Ende Februar

Nordkorea plant ersten Parteikongress seit 2021

Außenpolitik
08.02.2026 08:36
Der nordkoreanische Diktator Kim Jong Un bei einer Sitzung der Arbeiterpartei.
Der nordkoreanische Diktator Kim Jong Un bei einer Sitzung der Arbeiterpartei.(Bild: EPA/KCNA)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die in Nordkorea herrschende Arbeiterpartei will Ende des Monats ihren ersten Parteikongress seit 2021 abhalten. Wie die staatliche Nachrichtenagentur KCNA berichtete, stimmte das Politbüro des Zentralkomitees der Partei bei einer Sitzung am Samstag einstimmig dafür, den neunten Parteitag Ende Februar „in Pjöngjang, der Hauptstadt der Revolution, zu eröffnen“.

0 Kommentare

Zuletzt hatte der Kongress im Jahr 2021 getagt. Damals war der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un offiziell zum Generalsekretär gewählt worden. Beobachtern zufolge wurde ihm der Titel seines verstorbenen Vaters und Vorgängers Kim Jong Il verliehen, um seine Macht zu festigen. Bei Parteitagen wurden in der Vergangenheit auch wichtige Politikwechsel oder Personalien verkündet.

Seit Ukraine-Krieg wichtiger Verbündeter Russlands
Seit dem Kongress von 2021 hat das international isolierte Nordkorea sein Atomwaffenprogramm weiter vorangetrieben und wiederholt Raketentests vorgenommen. Nordkorea ist seit 2022 zudem zu einem der wichtigsten Unterstützer Moskaus beim russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine geworden. Nordkoreanische Soldaten kämpfen in der Ukraine auf der Seite der russischen Armee.

