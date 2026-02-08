Nordkorea plant ersten Parteikongress seit 2021

Zuletzt hatte der Kongress im Jahr 2021 getagt. Damals war der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un offiziell zum Generalsekretär gewählt worden. Beobachtern zufolge wurde ihm der Titel seines verstorbenen Vaters und Vorgängers Kim Jong Il verliehen, um seine Macht zu festigen. Bei Parteitagen wurden in der Vergangenheit auch wichtige Politikwechsel oder Personalien verkündet.