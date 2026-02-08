Freiere Fahrt ins Zillertal: Vorarbeiten starten

In alle Richtungen staut es sich rund um die A12 in Wiesing, wenn Urlauber zum Achensee oder ins Zillertal wollen. Vor dem Baustart erfolgen nun Probebohrungen an den Stellen, an denen später die neuen Brückenpfeiler stehen sollen. Dafür wurden temporäre Zufahrten in den Inn aufgeschüttet. (Bild: ZOOM Tirol)