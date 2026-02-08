Die stärksten Reisetage stehen uns noch bevor

„Ja, die Einreise dauert damit etwas länger, aber es ist bei weitem nicht so schlimm, wie es teilweise dargestellt wird“, teilt der Flughafen über die neuen Kontroll-Maschinen mit. Für EU-Bürger selbst ändert sich aber kaum etwas. Sie können einfach an den Terminals für die Registrierung vorbeigehen, um dann direkt zur Passkontrolle zu gelangen.