Die stärksten Reisetage stehen uns noch bevor

Während die österreichischen Semesterferien den Flugverkehr derzeit noch eher wenig beeinflussen, wird es am Salzburger Flughafen bald so richtig voll: Am 14. und 21. Februar landen dann jeweils bis zu 75 Flugzeuge – was insgesamt bis zu 150 Flugbewegungen pro Tag bedeutet.
Kopenhagen, Billund, Dubai und Reykjavik – die Liste der Abflüge und Ankünfte am Salzburger Flughafen ist am ersten Samstag in den Semesterferien lang. Und auch am Sonntag sieht es ähnlich aus.
Dabei ändert sich für Salzburger an diesem Wochenende noch nicht viel, der Andrang hält sich in Grenzen. „Die Flugzeuge sind voll, unsere Semesterferien machen hier aber keinen großen Unterschied“, so die Antwort des Flughafens auf „Krone“-Anfrage.
Denn: Die zusätzlichen Flüge kommen nicht aus den bei uns beliebten Winterreisezielen wie Marrakesch, Las Palmas oder Teneriffa, sondern meist aus Großbritannien, aus Skandinavien und vermehrt aus Deutschland.
Halbzeitferien locken Briten nach Salzburg
Auch wenn das Flugaufkommen dieses Wochenende bereits intensiv ist, werden die kommenden beiden noch wesentlich stärker ausfallen. „Wir erwarten am 14. und am 21. Februar etwa 140 bis 150 Flugbewegungen – also je 70 bis 75 Starts und Landungen“, heißt es seitens des Airports. Grund dafür sind die Halbzeitferien der Briten, die wieder viele nach Österreich locken.
Dabei fürchten gerade die Briten die neuen, EES genannten Kontrollen bei der Einreise in die EU. Vor allem in den sozialen Netzwerken kursieren allerhand Videos – von langen Warteschlangen bis hin zu kurzen Erklärungen und Tipps.
„Ja, die Einreise dauert damit etwas länger, aber es ist bei weitem nicht so schlimm, wie es teilweise dargestellt wird“, teilt der Flughafen über die neuen Kontroll-Maschinen mit. Für EU-Bürger selbst ändert sich aber kaum etwas. Sie können einfach an den Terminals für die Registrierung vorbeigehen, um dann direkt zur Passkontrolle zu gelangen.
