Eisige Solidarität aus der Hauptstadt für Mödling

Mit UEC Mödling tief verbunden

Für die Caps-Cracks eine Herzensangelegenheit: „Es wäre nicht nur für den UEC schade, wenn ihre mit Herzblut ausgeführte Tätigkeit durch die Schließung des Eislaufplatzes beendet würde. Mangelnde Infrastruktur ist ein Problem, das den gesamten Eissport in der Ostregion betrifft. Wir hoffen, unser Besuch unterstreicht, wie wichtig jede einzelne Eisfläche in unserer Region ist und wie dankbar wir Vereinen wie dem UEC Mödling und den vielen ehrenamtlichen Betreuern sind, die sich für den Eishockeysport engagieren“, erklärt Lukas Garhofer, Geschäftsführer der Vienna Capitals.