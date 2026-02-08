Eisige Solidarität aus der Hauptstadt für Mödling

Für den Erhalt des Eislaufplatzes gehen die Vienna Capitals in Mödling am 11. Februar auf Puckjagd. Denn die Eishockey-Nachwuchsförderung in der gesamten Region liegt den Caps auf dem Herzen.
Dieses Showtraining hat ordentlich Symbolkraft: Denn die Vienna Capitals bekunden damit ihre Solidarität mit dem UEC Mödling. Wie berichtet, droht dem Eislaufplatz das Aus. Zu hohe Energiekosten und enorme Neuinvestitionen in Höhe von etwa 500.000 Euro machen einen Weiterbetrieb unmöglich. Eine Bürgerinitiative hat bereits knapp 8000 Unterschriften im Kampf für den Erhalt der beliebten Eisfläche im Stadtbad gesammelt.
Eishockey-Profis hautnah
Am kommenden Mittwoch (11. Februar) folgt nun ein sportliches Statement des Wiener Eishockey-Vereins in der Bezirkshauptstadt. Um 16.30 Uhr geht es los. Neben dem Showtraining der Caps stehen auch ein Training der Profis mit dem Nachwuchs und natürlich Autogramme und Fotos auf dem Programm.
Mit UEC Mödling tief verbunden
Für die Caps-Cracks eine Herzensangelegenheit: „Es wäre nicht nur für den UEC schade, wenn ihre mit Herzblut ausgeführte Tätigkeit durch die Schließung des Eislaufplatzes beendet würde. Mangelnde Infrastruktur ist ein Problem, das den gesamten Eissport in der Ostregion betrifft. Wir hoffen, unser Besuch unterstreicht, wie wichtig jede einzelne Eisfläche in unserer Region ist und wie dankbar wir Vereinen wie dem UEC Mödling und den vielen ehrenamtlichen Betreuern sind, die sich für den Eishockeysport engagieren“, erklärt Lukas Garhofer, Geschäftsführer der Vienna Capitals.
Rückschläge in der Vereinsgeschichte
Christoph Seemann-Hamm, Präsident des UEC Mödling, bedankt sich für das „ganz starke Signal der Solidarität. Eishockey verbindet über Generationen und Grenzen!“ Die endgültige Schließung wäre für den 1972 gegründeten Eishockeyclub erneut eine bittere Pille, die es zu schlucken gilt. Denn dem UEC blieb schon 1987 der Aufstieg in die oberste Eishockeyliga aufgrund einer fehlenden Eishalle verwehrt.
