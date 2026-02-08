Endlich! ÖSV-Liebespaar erfüllt sich Olympia-Traum

„Das gehört zu meiner Story einfach dazu, dass immer kurzfristig etwas schief gelaufen ist. Aber jetzt ist alles viel entspannter als vor vier Jahren in China – damals hatten wir ja auch das Rennen am 8. Februar. Und da wusste ich so kurz davor schon, dass es eng wird“, erzählt Sabine, die vor einem Monat erneut einen Rückschlag hinnehmen musste, sich eine Knöchelprellung zuzog – bei 100 Prozent ist der Fuß immer noch nicht.