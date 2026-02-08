Mit 52 Jahren: ÖSV-Athletin bricht Olympia-Rekord

Die letzten Olympischen Spiele

Fast 32 Jahre nach ihrem Debüt im Weltcup, fast ein Vierteljahrhundert nach ihrer Olympia-Premiere 2002 in Salt Lake City (USA) schrieb sie am Sonntagvormittag mit ihrem Start in der Quali in Livigno Geschichte. Die Heim-Weltmeisterschaft 2027 im Montafon ist noch ein großes Ziel, ihr Olympia-Abenteuer ist nach Italien hingegen abgeschlossen.