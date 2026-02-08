Mit 52 Jahren: ÖSV-Athletin bricht Olympia-Rekord

Snowboarderin Claudia Riegler hat Geschichte geschrieben: Die ÖSV-Athletin schnappte sich am Sonntag den Rekord als älteste Winter-Olympiateilnehmerin überhaupt!
Zuvor hatte die Bestmarke laut „Guinness World Records“ die deutsche Eisschnelllauf-Ikone Claudia Pechstein, die 2022 in China elf Tage vor ihrem 50. Geburtstag sogar eine Medaille gewann, inne. Riegler ist bei ihrem sechsten Olympia-Rennen am Sonntag im Parallel-Riesentorlauf 52 Jahre und 7 Monate alt.
Wegen einer fehlenden Corona-Impfung war Riegler 2022 nicht für Österreichs Aufgebot nominiert worden. Viele vermuteten, dass die Snowboarderin vier Jahre später nicht noch einmal im Zeichen der fünf Ringe starten würde. Doch es kam anders!
Die letzten Olympischen Spiele
Fast 32 Jahre nach ihrem Debüt im Weltcup, fast ein Vierteljahrhundert nach ihrer Olympia-Premiere 2002 in Salt Lake City (USA) schrieb sie am Sonntagvormittag mit ihrem Start in der Quali in Livigno Geschichte. Die Heim-Weltmeisterschaft 2027 im Montafon ist noch ein großes Ziel, ihr Olympia-Abenteuer ist nach Italien hingegen abgeschlossen.
