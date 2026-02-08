„Schon gewonnen“: Schreibt Vonn heute Geschichte?

Lindsey Vonn will heute bei den Olympischen Spielen Geschichte schreiben. Um 11.30 Uhr beginnt die Damen-Abfahrt – wir berichten hier live. „Egal, was passiert, ich habe bereits gewonnen“, so die Ski-Queen.
Wird’s eine Story wie 1998 in Nagano, als Hermann Maier zwei Tage nach seinem berühmt gewordenen Salto in den japanischen Tiefschnee auf dem obersten Olympia-Treppchen gelandet ist? Oder eine Geschichte wie bei Peter Wirnsberger, der 1980 in Squaw Valley ohne Kreuzband hinter Leonhard Stock die Silbermedaille in der Herren-Abfahrt holen konnte?
Lindsey Vonn will heute jedenfalls Geschichte schreiben. Und für ein amerikanisches Helden-Epos sorgen. Die 41-Jährige, die vor einer Woche in Crans-Montana im Fangnetz gelandet war und sich dabei das Kreuzband im linken Knie riss, will aufs Olympia-Podest. Vielleicht sogar ihren zweiten Olympiasieg nach Vancouver 2010 holen.
Beim zweiten Training am Samstag auf der Tofana-Strecke legte Lindsey die drittbeste Zeit hin, musste dabei jedoch zwei Schrecksekunden überstehen, als das linke Knie sichtlich nachgab und sie nur knapp einen weiteren Sturz ins Fangnetz verhindern konnte. Passiert ist nix. Lindsey marschierte sogar recht gut gelaunt aus dem Zielraum – und hinterließ der „Krone“ nur ein rasches „I’m good – mir geht’s gut!“
„… dann hole ich das Beste aus mir heraus“
Via Instagram meldete sich Vonn am Samstagabend dann noch einmal zu Wort. „Ich weiß, dass die Chancen aufgrund meines Alters, meines fehlenden Kreuzbandes und meines Titan-Knies gegen mich stehen – aber ich weiß auch, dass ich trotzdem daran glaube. Und normalerweise hole ich gerade dann, wenn die Chancen am schlechtesten für mich stehen, das Beste aus mir heraus“, kündigte sie unter anderem an.
Und weiter: „Ich werde mein letztes olympisches Abfahrtsrennen bestreiten, und obwohl ich kein gutes Ergebnis garantieren kann, kann ich versichern, dass ich alles geben werde, was ich habe. Aber egal, was passiert, ich habe bereits gewonnen.“ Die Ski-Fans dürfen sich jedenfalls auf ein wahres Spektakel freuen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.