„Schon gewonnen“: Schreibt Vonn heute Geschichte?

„… dann hole ich das Beste aus mir heraus“

Via Instagram meldete sich Vonn am Samstagabend dann noch einmal zu Wort. „Ich weiß, dass die Chancen aufgrund meines Alters, meines fehlenden Kreuzbandes und meines Titan-Knies gegen mich stehen – aber ich weiß auch, dass ich trotzdem daran glaube. Und normalerweise hole ich gerade dann, wenn die Chancen am schlechtesten für mich stehen, das Beste aus mir heraus“, kündigte sie unter anderem an.