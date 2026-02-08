Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Spannung bei Olympia

„Schon gewonnen“: Schreibt Vonn heute Geschichte?

Olympia
08.02.2026 07:42
Porträt von Georg Fraisl
Porträt von Mario Drexler
Von Georg Fraisl und Mario Drexler

Lindsey Vonn will heute bei den Olympischen Spielen Geschichte schreiben. Um 11.30 Uhr beginnt die Damen-Abfahrt – wir berichten hier live. „Egal, was passiert, ich habe bereits gewonnen“, so die Ski-Queen.

0 Kommentare

Wird’s eine Story wie 1998 in Nagano, als Hermann Maier zwei Tage nach seinem berühmt gewordenen Salto in den japanischen Tiefschnee auf dem obersten Olympia-Treppchen gelandet ist? Oder eine Geschichte wie bei Peter Wirnsberger, der 1980 in Squaw Valley ohne Kreuzband hinter Leonhard Stock die Silbermedaille in der Herren-Abfahrt holen konnte?

Schafft Lindsey Vonn heute den ganz großen Coup?
Schafft Lindsey Vonn heute den ganz großen Coup?(Bild: Sepp Pail)

Lindsey Vonn will heute jedenfalls Geschichte schreiben. Und für ein amerikanisches Helden-Epos sorgen. Die 41-Jährige, die vor einer Woche in Crans-Montana im Fangnetz gelandet war und sich dabei das Kreuzband im linken Knie riss, will aufs Olympia-Podest. Vielleicht sogar ihren zweiten Olympiasieg nach Vancouver 2010 holen.

Lesen Sie auch:
Talk vor Abfahrt
Dorfmeister: Lindsey Vonn? „Vor mir war sie nicht“
08.02.2026
„Krone“-Stopplicht
Wo Lindsey Vonn auftritt, spielt es Hollywood
08.02.2026
Nebel stoppt sie nicht
Lindsey Vonn mit kaputtem Kreuzband vorne dabei
07.02.2026
Aufregung um Posting
Arzt zweifelt – sofort kommt der Konter von Vonn
07.02.2026

Beim zweiten Training am Samstag auf der Tofana-Strecke legte Lindsey die drittbeste Zeit hin, musste dabei jedoch zwei Schrecksekunden überstehen, als das linke Knie sichtlich nachgab und sie nur knapp einen weiteren Sturz ins Fangnetz verhindern konnte. Passiert ist nix. Lindsey marschierte sogar recht gut gelaunt aus dem Zielraum – und hinterließ der „Krone“ nur ein rasches „I’m good – mir geht’s gut!“

„… dann hole ich das Beste aus mir heraus“
Via Instagram meldete sich Vonn am Samstagabend dann noch einmal zu Wort. „Ich weiß, dass die Chancen aufgrund meines Alters, meines fehlenden Kreuzbandes und meines Titan-Knies gegen mich stehen – aber ich weiß auch, dass ich trotzdem daran glaube. Und normalerweise hole ich gerade dann, wenn die Chancen am schlechtesten für mich stehen, das Beste aus mir heraus“, kündigte sie unter anderem an.

Und weiter: „Ich werde mein letztes olympisches Abfahrtsrennen bestreiten, und obwohl ich kein gutes Ergebnis garantieren kann, kann ich versichern, dass ich alles geben werde, was ich habe. Aber egal, was passiert, ich habe bereits gewonnen.“ Die Ski-Fans dürfen sich jedenfalls auf ein wahres Spektakel freuen. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Lindsey VonnHermann Maier
Abfahrt
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Mehr Olympia
Das gab’s noch nie
Mit 52 Jahren: ÖSV-Athletin bricht Olympia-Rekord
Medaillenchance lebt
Endlich! ÖSV-Liebespaar erfüllt sich Olympia-Traum
4:0-Erfolg bei Olympia
Kainberger leitete Auftaktsieg von Kanadas Frauen
Spannung bei Olympia
„Schon gewonnen“: Schreibt Vonn heute Geschichte?
„Krone“-Stopplicht
Wo Lindsey Vonn auftritt, spielt es Hollywood
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine