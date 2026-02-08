Hamann platzt Kragen: „Kann so nicht weitergehen!“

„Ich mache mir Sorgen um den Fußball“

„Wenn sie nichts machen, dann sollen sie sich nicht jede Woche hinstellen und sagen: ‘Oh der Videobeweis.‘ Ich kann das nicht mehr hören. Ich kann das nicht mehr sehen. Dann sollen sie mal zum DFB gehen. Und wenn abgestimmt wird, dann müssen sie schauen, dass sie eine Mehrheit bekommen. Weil schimpfen tun sie alle“, so der Ex-Kicker. Nachsatz: „Ich mache mir Sorgen um den Fußball!“