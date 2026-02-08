Hamann platzt Kragen: „Kann so nicht weitergehen!“

„So kann es nicht weitergehen!“ Nach den deutschen Bundesliga-Partien am Samstag platzte TV-Experte Didi Hamann im Sky-Studio der Kragen. Auslöser waren Diskussionen um den VAR sowie die Entscheidung eines Schiedsrichters.
„Alle schimpfen“, sagte Hamann mit Fingerzeig auf den Videobeweis. „Dann macht doch mal was! Dann macht doch mal was! Geh doch mal zum DFB und sag: ‘Wir müssen was machen.‘ Weil so kann es nicht weitergehen.“
Hier seine Wutrede im Video:
Zuvor hatte es einen umstrittenen Foulelfmeter beim Spiel zwischen Mainz und Augsburg (2:0) gegeben. Bei einem Klärungsversuch wurde Stefan Bell leicht am Knie gestreift. Nach VAR-Überprüfung gab’s Elfmeter. Zum Ärger von Hamann.
„Ich mache mir Sorgen um den Fußball“
„Wenn sie nichts machen, dann sollen sie sich nicht jede Woche hinstellen und sagen: ‘Oh der Videobeweis.‘ Ich kann das nicht mehr hören. Ich kann das nicht mehr sehen. Dann sollen sie mal zum DFB gehen. Und wenn abgestimmt wird, dann müssen sie schauen, dass sie eine Mehrheit bekommen. Weil schimpfen tun sie alle“, so der Ex-Kicker. Nachsatz: „Ich mache mir Sorgen um den Fußball!“
Abstimmung in England
2024 hatte es in England bereits eine Abstimmung gegeben. Die Premier League sprach sich damals dafür aus, bei Spielen auch in Zukunft den Videobeweis einzusetzen. Nur die Wolverhampton Wanderers stimmten für eine Abschaffung.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.