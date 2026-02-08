Vorteilswelt
Wutrede live im TV

Hamann platzt Kragen: „Kann so nicht weitergehen!“

Deutsche Bundesliga
08.02.2026 08:37
Didi Hamann
Didi Hamann(Bild: Mario Urbantschitsch)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

„So kann es nicht weitergehen!“ Nach den deutschen Bundesliga-Partien am Samstag platzte TV-Experte Didi Hamann im Sky-Studio der Kragen. Auslöser waren Diskussionen um den VAR sowie die Entscheidung eines Schiedsrichters.

0 Kommentare

„Alle schimpfen“, sagte Hamann mit Fingerzeig auf den Videobeweis. „Dann macht doch mal was! Dann macht doch mal was! Geh doch mal zum DFB und sag: ‘Wir müssen was machen.‘ Weil so kann es nicht weitergehen.“

Hier seine Wutrede im Video:

Zuvor hatte es einen umstrittenen Foulelfmeter beim Spiel zwischen Mainz und Augsburg (2:0) gegeben. Bei einem Klärungsversuch wurde Stefan Bell leicht am Knie gestreift. Nach VAR-Überprüfung gab’s Elfmeter. Zum Ärger von Hamann.

Lesen Sie auch:
Borussia Dortmund verkürzte den Rückstand auf Bayern auf vorübergehend drei Punkte.
Deutsche Bundesliga
Borussia Dortmund gewinnt spät gegen Wolfsburg
07.02.2026
Elfer versenkt, aber …
Wirbel um Querfeld: „Darüber müssen wir reden!“
07.02.2026

„Ich mache mir Sorgen um den Fußball“
„Wenn sie nichts machen, dann sollen sie sich nicht jede Woche hinstellen und sagen: ‘Oh der Videobeweis.‘ Ich kann das nicht mehr hören. Ich kann das nicht mehr sehen. Dann sollen sie mal zum DFB gehen. Und wenn abgestimmt wird, dann müssen sie schauen, dass sie eine Mehrheit bekommen. Weil schimpfen tun sie alle“, so der Ex-Kicker. Nachsatz: „Ich mache mir Sorgen um den Fußball!“

Abstimmung in England
2024 hatte es in England bereits eine Abstimmung gegeben. Die Premier League sprach sich damals dafür aus, bei Spielen auch in Zukunft den Videobeweis einzusetzen. Nur die Wolverhampton Wanderers stimmten für eine Abschaffung.

