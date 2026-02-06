Vorteilswelt
Gegen Russin

Grabher in Qualifikation zu Katar-Masters out

Vorarlberg
06.02.2026 16:02
(Bild: AP/Alan Lee)
Porträt von Vorarlberg Sport
Von Vorarlberg Sport

Zu Wochenbeginn hatte Julia Graber beim WTA 250-Turnier in Ostrau eine Auftaktniederlage gegen Alycia Parks (USA) einstecken müssen. Nun setzte es für die 29-jährige Vorarlbergerin auch in der Qualifikation für das WTA 1000-Event in Katar eine Pleite. 

Gegen die 24-jährige Russin Anastasia Zakharova (WTA-Nr. 107) musste sich die Weltranglisten-78. nach 98 Spielminuten mit 4:6 und 4:6 geschlagen geben.

Lesen Sie auch:
Gegen Alycia Parks
Bitter! Grabher bei Europa-Rückkehr mit Niederlage
02.02.2026
Duell mit Swiatek?
Julia Grabher kämpft sich erstmals in zweite Runde
20.01.2026

Im ersten Satz geriet die Dornbirnerin mit 2:5 in Rückstand. Zwar gelang ihr das Re-Break zum 4:5, gleich danach musste sie ihren Aufschlag allerdings erneut zum 4:6-Satzverlust abgeben.

Ein Break war zu wenig
In Durchgang zwei lag Grabher nach einem Break 3:1 in Front, kassierte aber rasch das Re-Break. Beim Stand von 4:4 vergab die Österreicherin dann eine Breakchance und musste kurz danach ihr Service ein weiteres Mal zum 4:6, 4:6-Aus abgeben.

kein Artikelbild
