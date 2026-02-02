Bitter! Grabher bei Europa-Rückkehr mit Niederlage

Keine einzige Breakchance

Anders als in Lyon und Amsterdam gelang es der Vorarlbergerin in Ostrau aber nicht, in Durchgang zwei zurückzuschlagen. Zwar schaffte sie es gleich im ersten Game vier Breakbälle abzuwehren, allerdings gelang es ihr nicht, sich umgekehrt Chancen zu erspielen, Parks das Service abzunehmen. Nachdem Grabher ihren Aufschlag zum 2:3 und 2:5 abgeben musste, war die Messe gelesen, verwertete die Amerikanerin ihren ersten Matchball zum 7:6 (3), 6:2-Sieg.