Gegen Alycia Parks

Bitter! Grabher bei Europa-Rückkehr mit Niederlage

Vorarlberg
02.02.2026 13:45
(Bild: Upper Austria Ladies Linz/Alex Scheuber)
Porträt von Vorarlberg Sport
Von Vorarlberg Sport

So hatte sich Julia Grabher ihren ersten Auftritt im Jahr 2026 auf europäischem Boden nicht vorgestellt. Nachdem die Vorarlbergerin bei den Australian Open erstmals die erste Runde überstanden hatte, setzte es für die 29-Jährige beim WTA 250er-Turnier in Ostrau (Tch) eine Auftaktniederlage.

0 Kommentare

Grabher, die sich nach ihrem Sieg gegen Elisabetta Cocciaretto (It) in Melbourne in der WTA-Weltrangliste auf Position 78 verbessert hatte, musste sich gegen die US-Amerikanerin Alycia Parks (WTA-Nr. 85) nach 87 Minuten mit 6:7 (3) und 2:6 geschlagen geben. Für die Dornbirnerin war es die dritte Niederlage gegen die um vier Jahre jüngere US-Amerikanerin.

Entscheidung im Tiebreak
Wie in den ersten beiden Duellen in Lyon im Jänner 2023 und in Amsterdam im Juli 2021 konnte Parks den ersten Satz für sich entscheiden. Nachdem Grabher beim Stand von 3:3 drei Breakbälle abwehren konnte, allerdings erst im Tiebreak. Dort war es dann aber eine recht klare Sache, nachdem das US-Girl schnell auf 4:0 davongezogen war.

Keine einzige Breakchance
Anders als in Lyon und Amsterdam gelang es der Vorarlbergerin in Ostrau aber nicht, in Durchgang zwei zurückzuschlagen. Zwar schaffte sie es gleich im ersten Game vier Breakbälle abzuwehren, allerdings gelang es ihr nicht, sich umgekehrt Chancen zu erspielen, Parks das Service abzunehmen. Nachdem Grabher ihren Aufschlag zum 2:3 und 2:5 abgeben musste, war die Messe gelesen, verwertete die Amerikanerin ihren ersten Matchball zum 7:6 (3), 6:2-Sieg.

Gegen Alycia Parks
