Ex-Brucknerhaus-Chef fordert drei Millionen Euro

Der Opernsänger und ehemalige Intendant sieht durch die Vorgänge rund um seine Freistellung und Entlassung seine Karriere zerstört und verlangt nun Entschädigung. Am Freitag brachte er die Klage ein (der „Krone“ liegt die 11-seitige Klagsschrift vor). Eine außergerichtliche Einigung sei zuvor gescheitert, so Kerschbaums Anwalt Bernhard Steinbüchler. Der Grund: Die LIVA und die Stadt Linz, als indirekte Eigentümerin, seien aktuell kaum handlungsfähig. „Das hat eine Lösung im Vorfeld verhindert“, so der Jurist.