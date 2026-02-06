Deutscher (14) ermordet: Kind (12) festgenommen

Bub war bestens in Stadtgemeinschaft integriert

Der Bub hatte seit 2018 in Dormagen gelebt. Er wohnte in einer Unterkunft der Stadt und war sehr gut in die Gemeinde integriert. Er war im Schützenverein und in einem Fußballclub aktiv. „Yosef war ein äußerst beliebter Junge, der nicht nur im Verein, sondern auch in der ganzen Dorfgemeinschaft hochgeschätzt wurde. Sein strahlendes Lächeln und sein außergewöhnlicher Teamgeist haben ihn zu einem wertvollen Mitglied in unserem Verein gemacht“, erklärte der Fußballverein.