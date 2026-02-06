Vorteilswelt
Unfassbare Bluttat

Deutscher (14) ermordet: Kind (12) festgenommen

Ausland
06.02.2026 11:23
Yosef M. starb durch Stich- und Schnittverletzungen, wie eine Obduktion ergab.
Yosef M. starb durch Stich- und Schnittverletzungen, wie eine Obduktion ergab.(Bild: facebook.com/polizei.nrw.ne)
Eine unfassbare Gewalttat unter Kindern erschüttert das deutsche Bundesland Nordrhein-Westfalen: Nachdem der 14-jährige Yosef Ende Jänner ermordet an einem Waldsee entdeckt wurde, konnte die Polizei einen Verdächtigen festnehmen. Der mutmaßliche Täter ist erst zwölf Jahre alt. 

Die Leiche von Yosef wurde am 28. Jänner bei Dormagen von Spaziergängern entdeckt. Bei einer Obduktion stellte sich heraus, dass der 14-Jährige erstochen wurde. Es gab lange keine Spur zu seinem Mörder – Polizei und Stadt setzten daher eine Belohnung von 10.000 Euro für Hinweise aus.

Die Ermittler baten die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung der Gewalttat: 

Handydaten des Opfers führten zu Verdächtigen
Wie nun bekannt wurde, konnte nun ein Verdächtiger gefasst werden: Es handelt sich dabei laut „Bild“ um einen zwölfjährigen Deutschen. Der Bub soll alleine gehandelt haben. Eine Auswertung der Handydaten des jungen Mordopfers soll die Ermittler zu dem Verdächtigen geführt haben. 

„Aus Gründen des Persönlichkeits- und Jugendschutzes geben die Staatsanwaltschaft und die Polizei keine weiteren Auskünfte zu der Person oder zu den konkreten Umständen der Tat“, erklärten die Behörden am Freitagmorgen. Am Nachmittag soll eine Trauerfeier für den getöteten Buben stattfinden – Tausende Menschen werden erwartet. Das Opfer hat Wurzeln in Eritrea. 

Bub war bestens in Stadtgemeinschaft integriert
Der Bub hatte seit 2018 in Dormagen gelebt. Er wohnte in einer Unterkunft der Stadt und war sehr gut in die Gemeinde integriert. Er war im Schützenverein und in einem Fußballclub aktiv. „Yosef war ein äußerst beliebter Junge, der nicht nur im Verein, sondern auch in der ganzen Dorfgemeinschaft hochgeschätzt wurde. Sein strahlendes Lächeln und sein außergewöhnlicher Teamgeist haben ihn zu einem wertvollen Mitglied in unserem Verein gemacht“, erklärte der Fußballverein.

