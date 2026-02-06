Margot Robbie im haarigen Naked-Dress in London

Wie Robbie am Red Carpet verriet, diente das außergewöhnliche Schmuckstück zudem als Inspiration für ihr Hingucker-Kleid.

Robbie ließ rote Strümpfe blitzen

Es ist längst nicht der erste Look, mit dem Margot Robbie auf der Pressetour für „Wuthering Heights“ für Aufsehen sorgte. So überraschte sie beim Fototermin in London tags zuvor mit roten Seidenstrümpfen, die unter einem langen Vintage-Mantel von John Galliano hervorblitzten.