Hingucker-Schmuckstück

Margot Robbie im haarigen Naked-Dress in London

Society International
06.02.2026 08:08
Margot Robbie zog bei der „Wuthering Heights“-Premiere in London mit ihrem ausgefallenen Look ...
Margot Robbie zog bei der „Wuthering Heights“-Premiere in London mit ihrem ausgefallenen Look alle Blicke auf sich.(Bild: AP/Scott A Garfitt)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Bei der London-Premiere von „Wuthering Heights“ hat Margot Robbie am Donnerstagabend einen aufsehenerregenden Auftritt hingelegt. Die Schauspielerin kam im Naked-Dress mit haarigen Details und einem ganz besonderem Schmuckstück.

0 Kommentare

Am Donnerstagabend machten Margot Robbie und Jacob Elordi mit ihrem neuen Film „Wuthering Heights“ in London Halt. Und die Australierin war wieder einmal in ein Kleid geschlüpft, mit dem sie am Red Carpet allen die Show stahl.

Wow-Kurven und tiefe Einblicke
Denn das Dress im historischen Stil von Dilaria Findikoglu war nicht nur transparent und ließ somit tiefe Einblicke zu. Dank eines viktorianisch anmutenden Korsetts setzte es auch Robbies Kurven toll in Szene. Der Blickfang des Looks waren allerdings die Verzierungen aus geflochtenem Haar, die sich über das gesamte Kleid zogen. 

Margot Robbie mit „Wuthering Heights“-Partner Jacob Elordi am Red Carpet
Margot Robbie mit „Wuthering Heights“-Partner Jacob Elordi am Red Carpet(Bild: EPA/TOLGA AKMEN)
Das Kleid von Dilaria Findikoglu bestach durch Transparenz und haarige Details.
Das Kleid von Dilaria Findikoglu bestach durch Transparenz und haarige Details.(Bild: EPA/TOLGA AKMEN)

Margot Robbie gilt schon lange als Fan der britischen Designerin und trug bereits öfter Looks von Findikoglu – etwa bei ihrer Pressetour 2023 für den „Barbie“-Film.

Ganz besonderes Schmuckstück
Doch das außergewöhnliche Kleid war längst nicht das einzige Highlight von Robbies Look. An ihrem Handgelenk trug sie nämlich eine Nachbildung eines Armbandes von Charlotte Brontë, das einst vermutlich aus den Haaren ihrer früh verstorbenen Schwestern – „Wuthering Heights“-Autorin Emily sowie Anne, gefertigt war.

Margot Robbies Armband war eine Nachbildung des Schmuckstückes der Brontë-Schwestern.
Margot Robbies Armband war eine Nachbildung des Schmuckstückes der Brontë-Schwestern.(Bild: AP/Scott A Garfitt)

Wie Robbie am Red Carpet verriet, diente das außergewöhnliche Schmuckstück zudem als Inspiration für ihr Hingucker-Kleid.

Robbie ließ rote Strümpfe blitzen
Es ist längst nicht der erste Look, mit dem Margot Robbie auf der Pressetour für „Wuthering Heights“ für Aufsehen sorgte. So überraschte sie beim Fototermin in London tags zuvor mit roten Seidenstrümpfen, die unter einem langen Vintage-Mantel von John Galliano hervorblitzten.

Margot Robbie ließ beim Photocall in London rote Strümpfe unter einem Vintage-Mantel von John ...
Margot Robbie ließ beim Photocall in London rote Strümpfe unter einem Vintage-Mantel von John Galliano hervorblitzen.(Bild: AP/Millie Turner)

Das Stück Modegeschichte wurde erstmals 1992 von Supermodel Helena Christensen auf der Pariser Fashion Week gezeigt.

Lesen Sie auch:
Margot Robbie sorgte mit einem außergewöhnlichen Look bei der Premiere von „Wuthering Heights“ ...
Wow-Look bei Premiere
Margot Robbie sorgt für heißes Fashion-Feuerwerk
29.01.2026

In der Romanadaption von „Wuthering Heights – Sturmhöhe“ ist Margot Robbie als die wohlhabende Cathy zu sehen. Jacob Elordi spielt Heathcliff, einen gesellschaftlichen Außenseiter, der nach Wuthering Heights zurückkehrt, um für die Liebe seines Lebens zu kämpfen.

