Margot Robbie im haarigen Naked-Dress in London

Bei der London-Premiere von „Wuthering Heights“ hat Margot Robbie am Donnerstagabend einen aufsehenerregenden Auftritt hingelegt. Die Schauspielerin kam im Naked-Dress mit haarigen Details und einem ganz besonderem Schmuckstück.
Am Donnerstagabend machten Margot Robbie und Jacob Elordi mit ihrem neuen Film „Wuthering Heights“ in London Halt. Und die Australierin war wieder einmal in ein Kleid geschlüpft, mit dem sie am Red Carpet allen die Show stahl.
Wow-Kurven und tiefe Einblicke
Denn das Dress im historischen Stil von Dilaria Findikoglu war nicht nur transparent und ließ somit tiefe Einblicke zu. Dank eines viktorianisch anmutenden Korsetts setzte es auch Robbies Kurven toll in Szene. Der Blickfang des Looks waren allerdings die Verzierungen aus geflochtenem Haar, die sich über das gesamte Kleid zogen.
Margot Robbie gilt schon lange als Fan der britischen Designerin und trug bereits öfter Looks von Findikoglu – etwa bei ihrer Pressetour 2023 für den „Barbie“-Film.
Ganz besonderes Schmuckstück
Doch das außergewöhnliche Kleid war längst nicht das einzige Highlight von Robbies Look. An ihrem Handgelenk trug sie nämlich eine Nachbildung eines Armbandes von Charlotte Brontë, das einst vermutlich aus den Haaren ihrer früh verstorbenen Schwestern – „Wuthering Heights“-Autorin Emily sowie Anne, gefertigt war.
Wie Robbie am Red Carpet verriet, diente das außergewöhnliche Schmuckstück zudem als Inspiration für ihr Hingucker-Kleid.
Robbie ließ rote Strümpfe blitzen
Es ist längst nicht der erste Look, mit dem Margot Robbie auf der Pressetour für „Wuthering Heights“ für Aufsehen sorgte. So überraschte sie beim Fototermin in London tags zuvor mit roten Seidenstrümpfen, die unter einem langen Vintage-Mantel von John Galliano hervorblitzten.
Das Stück Modegeschichte wurde erstmals 1992 von Supermodel Helena Christensen auf der Pariser Fashion Week gezeigt.
In der Romanadaption von „Wuthering Heights – Sturmhöhe“ ist Margot Robbie als die wohlhabende Cathy zu sehen. Jacob Elordi spielt Heathcliff, einen gesellschaftlichen Außenseiter, der nach Wuthering Heights zurückkehrt, um für die Liebe seines Lebens zu kämpfen.
