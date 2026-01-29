Margot Robbie sorgt für heißes Fashion-Feuerwerk

In „Wuthering Heights“ heizt Margot Robbie ihren Fans gemeinsam mit Jacob Elordi ein. Am Mittwoch feierte die Literaturverfilmung Premiere – und die Schauspielerin sorgte wieder einmal für ein wahres Fashion-Feuerwerk.
Die australische Schauspielerin erschien bei der Premiere in Los Angeles in einem Kleid von Schiaparelli, das alle Blicke auf sich zog. Das nudefarbige Korsett, das mit einem schwarzen Spitzenstoff überzogen war und Robbies Kurven perfekt in Szene setzte, ging in einen dramatisch ausladenden Rock aus schwarzem und feuerrotem Samt über.
Kleid wurde für Margot Robbie entworfen
Zu dem Wow-Dress, das Schiaparelli-Designer Daniel Roseberry Margot Robbie an den Leib geschneidert hatte, kombinierte die 35-Jährige eine goldene Halskette mit einem wuchtigen Herzanhänger.
Ein natürliches Make-up gab dem dramatischen Look schließlich genügend Raum, während eine aufwendige Hochsteckfrisur eine Hommage an Robbies Filmfigur Catherine Earnshaw bot.
Am roten Teppich posierte Robbie schließlich auch mit Filmpartner Jacob Elordi, der in der Verfilmung des Romans von Emily Brontë als Heathcliff zu sehen sein wird. Der „Euphoria“-Star machte in seinem schwarzen Anzug neben seiner schönen „Wuthering Heights“-Kollegin eine gute Figur.
Sexy Schlangenleder-Outfit
Doch der Premieren-Look war längst nicht Margot Robbies einziges Wow-Outfit des Tages. Denn schon vor der Premiere trafen sich die Hauptdarsteller zum Photocall und bewiesen auch dort, dass sie nicht nur modisch ein schönes Paar abgeben.
Für den Fototermin war Margot Robbie in einen Wow-Look von Dilara Findikoglu in roter Schlangenlederoptik geschlüpft. Der atemberaubende Look bestand aus einem mit Muscheln besetzten BH, einem Korsett und einem extrakurzen Minirock, der viel Bein zeigte.
Dazu trug sie einen Choker, an dem ein großer, tropfenförmiger Diamant baumelte, sowie einen Ring von Cece Jewellery, der zwei ineinander verschlungene Skelette zeigte, und den Margot Robbie auch ihrem Co-Star Jacob Elordi geschenkt hatte.
