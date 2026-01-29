Margot Robbie sorgt für heißes Fashion-Feuerwerk

Die australische Schauspielerin erschien bei der Premiere in Los Angeles in einem Kleid von Schiaparelli, das alle Blicke auf sich zog. Das nudefarbige Korsett, das mit einem schwarzen Spitzenstoff überzogen war und Robbies Kurven perfekt in Szene setzte, ging in einen dramatisch ausladenden Rock aus schwarzem und feuerrotem Samt über.