Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wow-Look bei Premiere

Margot Robbie sorgt für heißes Fashion-Feuerwerk

Star-Style
29.01.2026 09:56
Margot Robbie sorgte mit einem außergewöhnlichen Look bei der Premiere von „Wuthering Heights“ ...
Margot Robbie sorgte mit einem außergewöhnlichen Look bei der Premiere von „Wuthering Heights“ für ein Blitzlichtgewitter.(Bild: AP/Jordan Strauss)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

In „Wuthering Heights“ heizt Margot Robbie ihren Fans gemeinsam mit Jacob Elordi ein. Am Mittwoch feierte die Literaturverfilmung Premiere – und die Schauspielerin sorgte wieder einmal für ein wahres Fashion-Feuerwerk.

0 Kommentare

Die australische Schauspielerin erschien bei der Premiere in Los Angeles in einem Kleid von Schiaparelli, das alle Blicke auf sich zog. Das nudefarbige Korsett, das mit einem schwarzen Spitzenstoff überzogen war und Robbies Kurven perfekt in Szene setzte, ging in einen dramatisch ausladenden Rock aus schwarzem und feuerrotem Samt über. 

Kleid wurde für Margot Robbie entworfen
Zu dem Wow-Dress, das Schiaparelli-Designer Daniel Roseberry Margot Robbie an den Leib geschneidert hatte, kombinierte die 35-Jährige eine goldene Halskette mit einem wuchtigen Herzanhänger.

Die Schauspielerin erschien zur Premiere von „Wuthering Heights“ in einem Korsett-Kleid mit ...
Die Schauspielerin erschien zur Premiere von „Wuthering Heights“ in einem Korsett-Kleid mit ausladendem Rock.(Bild: AP/Jordan Strauss)
Der Look aus Spitze und Samt
Der Look aus Spitze und Samt(Bild: AFP/TOMMASO BODDI)
Margot Robbie mit „Wuthering Heights“-Co-Star Jacob Elordi
Margot Robbie mit „Wuthering Heights“-Co-Star Jacob Elordi(Bild: AFP/TOMMASO BODDI)

Ein natürliches Make-up gab dem dramatischen Look schließlich genügend Raum, während eine aufwendige Hochsteckfrisur eine Hommage an Robbies Filmfigur Catherine Earnshaw bot.

Am roten Teppich posierte Robbie schließlich auch mit Filmpartner Jacob Elordi, der in der Verfilmung des Romans von Emily Brontë als Heathcliff zu sehen sein wird. Der „Euphoria“-Star machte in seinem schwarzen Anzug neben seiner schönen „Wuthering Heights“-Kollegin eine gute Figur.

Sexy Schlangenleder-Outfit 
Doch der Premieren-Look war längst nicht Margot Robbies einziges Wow-Outfit des Tages. Denn schon vor der Premiere trafen sich die Hauptdarsteller zum Photocall und bewiesen auch dort, dass sie nicht nur modisch ein schönes Paar abgeben.

(Bild: APA-Images / REUTERS / Mario Anzuoni)

Für den Fototermin war Margot Robbie in einen Wow-Look von Dilara Findikoglu in roter Schlangenlederoptik geschlüpft. Der atemberaubende Look bestand aus einem mit Muscheln besetzten BH, einem Korsett und einem extrakurzen Minirock, der viel Bein zeigte.

(Bild: APA-Images / REUTERS / Mario Anzuoni)

Dazu trug sie einen Choker, an dem ein großer, tropfenförmiger Diamant baumelte, sowie einen Ring von Cece Jewellery, der zwei ineinander verschlungene Skelette zeigte, und den Margot Robbie auch ihrem Co-Star Jacob Elordi geschenkt hatte.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Unerlaubt am Catwalk
Wiener Designer schleicht sich bei Plein-Show ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
„Nach Olympia beende ich meine Karriere!“
137.768 mal gelesen
Krone Plus Logo
Kristoffersens vier Siege auf der Planai sind Rekord.
Vorarlberg
Bergstation um sechs Meter zu weit oben gebaut
132.486 mal gelesen
Diese Bergstation soll von der Bezirkshauptmannschaft Bregenz geprüft werden.
Ski Alpin
Olympia: Dreifacher Ski-Weltmeister muss zuschauen
123.773 mal gelesen
Alexis Pinturault
Mehr Star-Style
Wow-Look bei Premiere
Margot Robbie sorgt für heißes Fashion-Feuerwerk
Lustiges Posing
Nicole Kidman stahl bei Chanel allen die Show
Fashion-Queen
Teyana Taylor trägt in Paris Hauch von Nichts
Sexy Streetstyle
Jennifer Lopez mit Mega-Dekolleté beim Shopping
„Oben ohne“-Look
Klum lässt am Red Carpet „Hans und Franz“ blitzen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf