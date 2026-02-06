Heikle Gespräche: USA und Iran ringen um Atomfrage

Sorge, dass Bevölkerung „geopfert“ wird

Skeptisch blickt auch der iranische Filmemacher Jafar Panahi auf die geplanten Gespräche. In einem Interview äußerte der preisgekrönte Regisseur die Sorge, dass die Interessen der iranischen Bevölkerung bei den Verhandlungen geopfert werden könnten. „Das Volk hat in diesen Verhandlungen keinen Vertreter, und seine Interessen werden nie berücksichtigt“, sagte Panahi. Was auch immer bei den Gesprächen herauskomme, werde nicht zum Vorteil der Bevölkerung sein.