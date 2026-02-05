Wo ist Trumps großartiger Weltfriedensrat geblieben? Seit der pompösen Unterzeichnungszeremonie hat man nichts mehr davon gehört. Das ist kein Wunder. Trump ging es nur um die große Inszenierung, den großen Auftritt – so wie bei Grönland –, es ging nur um den Applaus.
Applaus ist das Lebenselixier von Cäsaren. Von Kaiser Augustus sind als die letzten Worte überliefert: „Hab ich meine Rolle gut gespielt? – Dann applaudiert!“
Trump will mehr. Bei einem Auftritt vertraute er einem Nachbarn vor dem schon geöffneten Mikrofon an, warum er Nordkorea und dessen Tyrannen Kim Jong-un so bewundert: „Wenn er kommt, springen alle auf und stehen stramm.“ Um das genießen zu können, ließ sich der US-Präsident zweimal zum Staatsbesuch nach Großbritannien einladen – niemand steht so stramm wie britische Gardesoldaten.
Politik à la Trump trägt aber auch Früchte. In Venezuela werden jetzt die politischen Gefangenen freigelassen und im Iran hat der US-Präsident zumindest die geplanten Massenhinrichtungen verhindert (vorher hatte er die Demonstranten angefeuert und ihnen Hilfe versprochen, die aber ausgeblieben ist). Und von Indiens Premier Modi hat er durch Druck mit Strafzöllen erreicht, kein Öl mehr von Russland zu kaufen. Das schmälert Putins Kriegskasse empfindlich.
Trump könnte noch viel mehr Positives tun, wäre er nicht der Gefangene seines Narzissmus.
