… wäre er nicht der Gefangene seines Narzissmus

Politik à la Trump trägt aber auch Früchte. In Venezuela werden jetzt die politischen Gefangenen freigelassen und im Iran hat der US-Präsident zumindest die geplanten Massenhinrichtungen verhindert (vorher hatte er die Demonstranten angefeuert und ihnen Hilfe versprochen, die aber ausgeblieben ist). Und von Indiens Premier Modi hat er durch Druck mit Strafzöllen erreicht, kein Öl mehr von Russland zu kaufen. Das schmälert Putins Kriegskasse empfindlich.