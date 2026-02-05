Iranischer Außenminister nennt Merz „widerwärtig“

Kommentare zu Protesten kritisiert

Ein weiterer Kritikpunkt Araqchis betrifft Äußerungen von Merz zu den jüngsten Massenprotesten im Iran: „Wenn sich ein Regime nur noch mit Gewalt an der Macht halten kann, dann ist es faktisch am Ende. Ich gehe davon aus, dass wir jetzt hier auch gerade die letzten Tage und Wochen dieses Regimes sehen“, sagte Merz Mitte Jänner. Teheran sprach von einer „verantwortungslosen Einmischung in die inneren Angelegenheiten des Iran“.