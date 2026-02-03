US-Kampfjet schießt iranische Mullah-Drohne ab

Regionalmächte dringen auf friedliche Lösung

Die Staaten in der Region dringen auf eine friedliche Lösung. Der Nahe Osten brauche keine weitere Konfrontation, sagte Anwar Gargash, Berater des Präsidenten der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), am Dienstag in Dubai. „Ich wünsche mir direkte iranisch-amerikanische Verhandlungen, die zu einem Einvernehmen führen, damit wir diese Probleme nicht alle paar Tage haben.“ Es müsse vorrangig um eine Deeskalation der Spannungen und die Vermeidung eines Konflikts gehen, unterstrich ein Vertreter einer Regionalmacht, der anonym bleiben wollte.