Kreml verhängt 18 Jahre Knast gegen Nawalny-Freund

Oppositioneller Schlossberg muss in Hausarrest

Ein russisches Gericht hat gegen den Oppositionspolitiker Lew Schlossberg wegen Verunglimpfung des Militärs zwei Monate Hausarrest angeordnet. Die Richter in Pskow folgten in ihrer Entscheidung am Mittwoch dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Der Gerichtsdienst der an Estland grenzenden Region veröffentlichte ein Bild von Schlossberg, der während der Anhörung in einem Gerichtskäfig stand. Die Behörden haben Schlossberg bereits als „ausländischen Agenten“ eingestuft – ein Label mit negativen Konnotationen aus der Sowjetzeit, das das Leben der Betroffenen erschwert. Im Falle einer Verurteilung drohen ihm bis zu fünf Jahre Haft.