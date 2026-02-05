Putins Propaganda diffamiert Wiener Schuldirektor

Von der „Krone“ auf Beitrag aufmerksam gemacht

Das Narrativ der „bösen Migranten“ im Westen hat der Kreml bereits seit der Flüchtlingskrise für sich entdeckt und weiß es nach wie vor mit extremem Aufbauschen des Themas für seine Gehirnwäsche zu verwenden. Unter dem Vorwand, über sein neues Buch sprechen zu wollen, schaute ein russischer Reporter bei einer Floridsdorfer Schule vorbei. Doch als Direktor Christian Klar von der „Krone“ auf die entsprechende russische Berichterstattung aufmerksam gemacht wurde, verstand er die Welt nicht mehr.