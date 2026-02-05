Vorteilswelt
Gespräch manipuliert

Putins Propaganda diffamiert Wiener Schuldirektor

Wien
05.02.2026 19:31
Direktor Klar sprach mit Russlands Propagandaapparat – allerdings über anderes, als dann ...
Direktor Klar sprach mit Russlands Propagandaapparat – allerdings über anderes, als dann gesendet wurde.(Bild: Screenshot Rossija 1)
Porträt von Angelika Eliseeva
Porträt von Stephan Brodicky
Von Angelika Eliseeva und Stephan Brodicky

Innerhalb von 15 Monaten hat das russische Staatsfernsehen einer Floridsdorfer Mittelschule zwei Besuche abgestattet, um angeblich die „Islamisierung Österreichs“ zu beleuchten. Doch danach gab es ein böses Erwachen für den Direktor der Schule: Seine Aussagen waren manipuliert worden.

Wer russisches Fernsehen konsumiert, findet sich in einer Parallelwelt wieder: Dramatisch flitzen mit entsprechender musikalischer Untermalung Bomben und Raketen über die Bildschirme. Dann ertönt die Stimme von Star-Moderator und Chef-Propagandist Dmitri Kisseljow, dessen Rhetorik an Verdrehung kaum zu überbieten ist. Der Westen sei ein angriffslustiger Feind, der nach wie vor tobende Krieg sei von der Ukraine provoziert, Europa leide unter einem Werteverfall und die Einwanderer würden die Gesellschaft ruinieren, wird gewettert.

Von der „Krone“ auf Beitrag aufmerksam gemacht
Das Narrativ der „bösen Migranten“ im Westen hat der Kreml bereits seit der Flüchtlingskrise für sich entdeckt und weiß es nach wie vor mit extremem Aufbauschen des Themas für seine Gehirnwäsche zu verwenden. Unter dem Vorwand, über sein neues Buch sprechen zu wollen, schaute ein russischer Reporter bei einer Floridsdorfer Schule vorbei. Doch als Direktor Christian Klar von der „Krone“ auf die entsprechende russische Berichterstattung aufmerksam gemacht wurde, verstand er die Welt nicht mehr.

Christian Klar ist in der Öffentlichkeit kein Unbekannter. Nach der Veröffentlichung der Bücher ...
Christian Klar ist in der Öffentlichkeit kein Unbekannter. Nach der Veröffentlichung der Bücher „Was ist los in unseren Schulen?“ (2024) und „Wie retten wir die Zukunft unserer Kinder?“ (2025) wurde er zu zahlreichen Diskussionsrunden eingeladen.(Bild: krone.tv)

„So etwas habe ich nie gesagt“
Kinder von Migranten hätten keine Grundbildung, sie könnten weder lesen noch schreiben oder mit Besteck essen, wird der Direktor der Franz Jonas Europaschule, Christian Klar in einem Interview mit „Rossija 1“, einem der reichweitenstärksten Sender in Russland, auf Russisch komplett falsch wiedergegeben. „So etwas habe ich nie gesagt“, bestätigt er der „Krone“ fassungslos.

Lichtenegger: „Waschen sich die Hände nicht“
Angeführt wird auch eine Isabella Lichtenegger, die angeblich an der Schule unterrichtet, von der Klar bis jetzt jedoch noch nie gehört hat. „Sie wissen nicht, dass sie eine Serviette verwenden sollen. Sie waschen sich die Hände nicht. Sehr oft erhalten diese Kinder in ihren Familien nicht die grundlegende Erziehung, die Zehn- bis Elfjährige haben sollten. Das ist ein viel ernsthafteres Problem“, wird die Sprachtrainerin von russischen Medien zitiert.

Direktor Christian Klar (re.) beim Interview mit „Krone“-Redakteur Philipp Stewart
Wiener Schuldirektor:
Europa verloren? „Will nicht schweigend zusehen“
29.08.2024
Integrationsunwillige
Klar: „In der Schule haben wir Systemsprenger“
09.09.2024

Der Beitrag von „Rossija 1“ bleibt damit nicht nur eine einseitige Darstellung, eingebettet in ein propagandistisches Gesamtbild, das Migration im Westen systematisch problematisiert – viel schlimmer noch werden dem Direktor Aussagen in den Mund gelegt, die er nie getätigt hat.

