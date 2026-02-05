Billa verkündet Änderung bei Rabattpickerl-Aktion

Brot vom Vortag, Milchprodukte, die am selben Tag ablaufen, oder Snacks aus der Feinkostabteilung: Wer beim Einkaufen Geld sparen will, sucht oft nach reduzierten Produkten. Billa verkündet nun hier eine Änderung.
Statt bisher 25 bzw. 50 Prozent auf Lebensmittel mit kurz bevorstehendem Ablaufdatum gibt es nun einheitlich 30-Prozent-Pickerl. Dies bestätigte die Tochter des deutschen Rewe-Konzerns nach entsprechenden Medienberichten.
„Ab sofort werden österreichweit einheitlich ausschließlich -30 Prozent ,Lebensmittel sind wertvoll‘-Sticker eingesetzt“, so der Konzern am Donnerstagnachmittag. Nicht zu verwechseln mit den Rabattstickern, die von den Kunden selbst auf die Produkte geklebt oder via App eingelöst werden können.
Viele Lebensmittel ohne Bedenken verzehrbar
Auch nach dem Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) sind viele Lebensmittel noch ohne Bedenken verzehrbar. Denn das bescheinigt nicht etwa, ab wann die Ware als verdorben gilt, sondern lediglich die Garantie des Herstellers für Geschmack und Konsistenz.
Auch ein Verkauf ist erlaubt, es muss nur klar ausgewiesen werden, dass das MHD überschritten wurde. Vorsicht ist bei Frischfleisch- und Fischprodukten geboten. Diese sind allerdings mit einem sogenannten Verzehrsdatum versehen („Zu verbrachen bis ...“). Dieses sollte nur in Ausnahmefällen überschritten werden. Bei komischem Geruch oder Verfärbungen besser entsorgen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.