Billa verkündet Änderung bei Rabattpickerl-Aktion

Auch ein Verkauf ist erlaubt, es muss nur klar ausgewiesen werden, dass das MHD überschritten wurde. Vorsicht ist bei Frischfleisch- und Fischprodukten geboten. Diese sind allerdings mit einem sogenannten Verzehrsdatum versehen („Zu verbrachen bis ...“). Dieses sollte nur in Ausnahmefällen überschritten werden. Bei komischem Geruch oder Verfärbungen besser entsorgen.