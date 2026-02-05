2025 brachte Burgen und Schlössern Besucherrekord

Deutlich steigern konnten die Salzburger Burgen und Schlösser ihre Besucherzahlen im vergangenen Jahr. Sowohl die Festung Hohensalzburg als auch die Burg Hohenwerfen und die Burg Mauterndorf verzeichneten hier jeweils ein Plus. Das Fort Kniepass startete nach der Eröffnung stark in sein erstes Jahr.
Sogar österreichweit auf Platz zwei bei den Besucherzahlen schaffte es 2025 die Festung Hohensalzburg. 1.432.181 Gäste bescherten der Sehenswürdigkeit hinter dem Schloss Schönbrunn in Wien Silber. Das Plus gegenüber 2024 liegt bei 1,5 Prozent – also 20.638 Eintritten mehr als 2024.
Salzburgweit auf Platz zwei landete bei den Burgen und Schlössern Hohenwerfen mit 167.933 Besuchern und einem Plus von 10.065 Eintritten, bzw. 6,4 Prozent. Dahinter reihen sich die Burg Mauterndorf mit 41.589 Gästen und einem Plus von 5,1 Prozent bzw. 1.999 Personen ein.
Neu mit dabei ist seit Ende Juni 2025 das Fort Kniepass in Unken. In seinem ersten halben Jahr lockte es 10.569 Besucher an.
