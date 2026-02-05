2025 brachte Burgen und Schlössern Besucherrekord

Deutlich steigern konnten die Salzburger Burgen und Schlösser ihre Besucherzahlen im vergangenen Jahr. Sowohl die Festung Hohensalzburg als auch die Burg Hohenwerfen und die Burg Mauterndorf verzeichneten hier jeweils ein Plus. Das Fort Kniepass startete nach der Eröffnung stark in sein erstes Jahr.