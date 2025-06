Kniepass-Festung um 15 Mio. Euro wachgeküsst

In den vergangenen beiden Jahren wurde am Ortsrand von Unken praktisch alles neu gemacht. Die alten Mauern der Festungsanlage wurden saniert, das Holzgebäude aufgestellt und – als große Attraktion – eine riesige Rutsche vom Berg nach unten gebaut. Aus der Wehranlage ist so das Fort Kniepass geworden. Wer an Cowboys und Indianer oder an Fort Knox denkt, der irrt. Der Name leitet sich vom lateinischen Wort fortificare ab und bedeutet so viel wie kräftigen und befestigen.