Sondersitzung

Eskalation um Personalie bei den Festspielen

Salzburg
03.02.2026 11:15
Zwischen Intendant Markus Hinterhäuser und dem Kuratorium knirscht es offenbar.
Zwischen Intendant Markus Hinterhäuser und dem Kuratorium knirscht es offenbar.(Bild: APA/BARBARA GINDL)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Stellenbesetzungen sorgen oftmals für Ärger. So nun auch bei den Salzburger Festspielen. Zur Neubesetzung der Schauspielleitung gibt es offenbar unterschiedliche Ansichten zwischen Kuratorium und Intendant Markus Hinterhäuser. 

0 Kommentare

Die frühere Burgtheaterdirektorin Karin Bergmann galt als Favoritin für die Stelle, nahm aber offenbar weder am Auswahlverfahren noch am Hearing in der vergangenen Woche teil. Am heutigen Dienstagnachmittag tagt daher das Kuratorium in einer Sondersitzung. 

Eigentlich ist es der Intendant, der die Auswahl alleine trifft. Allerdings hatte zuletzt eine Personalie für Wirbel gesorgt.  Nach der Beendigung des Dienstverhältnisses mit der letzten Schauspielchefin Marina Davydova forderte das Kuratorium eine transparente Vorgangsweise samt Ausschreibung.

Das Aufsichtsgremium der Subventionsgeber sollte Hinterhäusers Entscheidung dann zur Kenntnis nehmen. Nur in dem Fall, wenn das Gehalt der Schauspielleitung eine bestimmte Grenze überschreitet, ist eine Zustimmung des Kuratoriums nötig.

Salzburg

Folgen Sie uns auf