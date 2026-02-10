Sex im All: Von der Science-Fiction zur Realität

Bislang waren die Trips in den Orbit allerdings nur von kurzer Dauer und boten dementsprechend auch nur wenig Gelegenheit für zwischenmenschliche Zweisamkeit. Doch in den nächsten Jahren dürfte der sogenannte Weltraumtourismus exponentiell zunehmen und dann beispielsweise auch frisch Verliebte und Vermählte, die es sich leisten können, über mehrere Tage, wenn nicht gar Wochen in die Schwerelosigkeit befördern.