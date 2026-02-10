Vorteilswelt
Handlungsbedarf

Sex im All: Von der Science-Fiction zur Realität

„Krone“-Plus
10.02.2026 11:51
SpaceX‘ phallisches Starship soll Menschen in naher Zukunft zum Mond und Mars befördern.
SpaceX‘ phallisches Starship soll Menschen in naher Zukunft zum Mond und Mars befördern.(Bild: SpaceX)
Porträt von Sebastian Räuchle
Von Sebastian Räuchle

Sex im Weltraum, den hat es bislang – zumindest offiziell – nur im Kino gegeben. Doch mit dem privaten Weltraumtourismus und geplanten Missionen zu Mond und Mars könnte das Schnackseln in der Schwerelosigkeit schon bald für viele Menschen „All-Tag“ werden. Wissenschaftler orten daher dringenden Handlungsbedarf.

Der Weltraum und seine unendlichen Weiten – sie zu erleben, war über Jahrzehnte hinweg Astronauten vorbehalten, die sich dafür einem langen, physisch wie psychisch fordernden Training unterziehen mussten. Doch diese Zeiten sind vorbei: Kommerzielle Anbieter wie SpaceX von Elon Musk, Jeff Bezos‘ Blue Origin oder Virgin Galactic von Richard Branson drängen seit wenigen Jahren ebenfalls ins All und haben sogar erste Touristen dorthin befördert.

Bislang waren die Trips in den Orbit allerdings nur von kurzer Dauer und boten dementsprechend auch nur wenig Gelegenheit für zwischenmenschliche Zweisamkeit. Doch in den nächsten Jahren dürfte der sogenannte Weltraumtourismus exponentiell zunehmen und dann beispielsweise auch frisch Verliebte und Vermählte, die es sich leisten können, über mehrere Tage, wenn nicht gar Wochen in die Schwerelosigkeit befördern.

