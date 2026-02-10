Fallschirm ging nicht auf! Extremsportler (37) tot

Dem französischen TV-Sender TF1 zufolge sei Wolnik einige Sekunden kontrolliert geflogen, ehe er seinen Fallschirm öffnen wollte. Ohne Erfolg - der 37-Jährige krachte ungebremst zu Boden. Die Rettungskräfte konnten Wolnik nicht mehr retten, seine Leiche wurde geborgen und mit dem Helikopter abtransportiert.