Fallschirm ging nicht auf! Extremsportler (37) tot

Der zweifache Wingsuit-Weltmeister Pierre Wolnik ist tot. Der Franzose starb nach einem Sprung aus einem Helikopter nahe Les Bossons. Der Fallschirm des Extremsportlers hatte sich nicht geöffnet ...
Dem französischen TV-Sender TF1 zufolge sei Wolnik einige Sekunden kontrolliert geflogen, ehe er seinen Fallschirm öffnen wollte. Ohne Erfolg - der 37-Jährige krachte ungebremst zu Boden. Die Rettungskräfte konnten Wolnik nicht mehr retten, seine Leiche wurde geborgen und mit dem Helikopter abtransportiert.
Wolnik hatte sich in der Extremsport-Szene einen Namen gemacht, 2022 und 2024 krönte sich der Franzose zum Wingsuit-Weltmeister. Auch heuer galt er als großer Favorit ...
