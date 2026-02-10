Weltkriegs-Fliegerbombe bei Grabungen gefunden

Nicht der erste Fund in Hall

Bereits vor knapp über vier Jahren wurde in Hall bereits eine weitere Fliegerbombe gefunden. In der Nähe eines Supermarktes in der Innsbrucker Straße wurde in vier Meter Tiefe in einer Baugrube das 250 Kilogramm schwere Kriegsrelikt entdeckt. Generell werden in Tirol immer wieder Bomben bzw. Kriegsrelikte entdeckt. Im Vorjahr etwa in Wörgl.