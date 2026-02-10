Weltkriegs-Fliegerbombe bei Grabungen gefunden

Bombenfund in Tirol! Am Dienstagvormittag wurde in Hall (Bezirk Innsbruck-Land) bei Grabungsarbeiten eine Fliegerbombe entdeckt. Die Polizei aktivierte umgehend einen Sperrkreis und evakuierte die Bewohner der angrenzenden Gebäude. Der Entminungsdienst wurde angefordert.
Seit dem Vormittag läuft in Hall in Tirol ein Großeinsatz! Gegen 9.30 Uhr wurde bei Grabungsarbeiten in der Weinfeldgasse, in der Nähe des Haller Bahnhofes, eine Fliegerbombe bei Grabungsarbeiten entdeckt.
Die Polizei richtete im Umkreis von 200 Metern einen Sperrkreis ein und evakuierte die umliegenden Bewohner. Rund 350 Personen wurden aus der potenziellen Gefahrenzone gebracht.
Der Entminungsdienst wurde aus Linz angefordert, um das Kriegsrelikt zu bergen und zu entschärfen.
Ein Polizeisprecher
Kriegsrelikt wird geborgen und entschärft
„Der Entminungsdienst wurde aus Linz angefordert, um das Kriegsrelikt zu bergen und zu entschärfen“, heißt es seitens der Polizei auf Nachfrage der „Krone“. Während der Entminungsarbeiten werde dann der Sperrkreis auf 400 Meter erweitert.
Der Einsatz soll ebenfalls noch im Laufe des Nachmittags abgeschlossen sein. Bei der Bombe handelt es sich um eine 125 Kilogramm schwere Fliegerbombe. Sofern notwendig, könnten die Bewohner im Kurhaus Hall untergebracht werden.
Nicht der erste Fund in Hall
Bereits vor knapp über vier Jahren wurde in Hall bereits eine weitere Fliegerbombe gefunden. In der Nähe eines Supermarktes in der Innsbrucker Straße wurde in vier Meter Tiefe in einer Baugrube das 250 Kilogramm schwere Kriegsrelikt entdeckt. Generell werden in Tirol immer wieder Bomben bzw. Kriegsrelikte entdeckt. Im Vorjahr etwa in Wörgl.
Fliegerbombe riss Krater in Feld
Spektakulär und gefährlich war insbesondere ein Vorfall im August 2023 im beschaulichen Vals (Bezirk Innsbruck-Land): Mitten an einem Samstagvormittag kam es in der kleinen Gemeinde zu einer heftigen Explosion. Dadurch ist auf einem Feld ein zwölf mal zwölf Meter großer Krater entstanden. Es stellte sich heraus, dass eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg ohne Fremdeinwirkung detoniert ist.
Experten schildern immer wieder, dass in Tirol noch zahlreiche Blindgänger unter der Erde liegen. Eine schlummernde Gefahr ...
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.