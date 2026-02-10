Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

„Zimbapfarrer“ Gunz

„Diese Waffen werden niemanden mehr töten“

Vorarlberg
10.02.2026 05:05
Gebhard Wendelin Gunz war Pfarrer, Alpinist und Heraldiker.
Gebhard Wendelin Gunz war Pfarrer, Alpinist und Heraldiker.(Bild: Eugen Jussel)
Porträt von Robert Schneider
Von Robert Schneider

In seiner Serie „Vergessene Vorarlberger“ hat sich Autor Robert Schneider mit dem umtriebigen Priester Gebhard Wendelin Gunz beschäftigt. Nach dem Ersten Weltkrieg trug der Geistliche unzählige Waffen zusammen, die noch heute im Schattenburg-Museum zu sehen sind.

0 Kommentare

Ein Gemälde des Feldkircher Malers Eugen Jussel aus dem Jahr 1951 zeigt einen alten Mann mit hoher Stirn, glatt nach hinten gekämmtem schwarzem Haar, langem weißem Rauschebart und einem Blick, der etwas Unschuldiges, aber auch schalkhaftes ahnen lässt. Eine Mischung aus Padre Pio und Dostojewski. In der Tat war der Weltpriester Gebhard Wendelin Gunz (1881 – 1956) eine ganz außergewöhnlich schillernde Persönlichkeit Vorarlbergs. Als „Zimbapfarrer“ erlangte er schon zu Lebzeiten große Bekanntheit, denn er hat das „Vorarlberger Matterhorn“ nach eigenen Angaben vierhundert Mal bestiegen. Er war mit diesem Berg „auf ewig verheiratet“, wie er sich selbst ausdrückte.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
-1° / 4°
Symbol stark bewölkt
Bludenz
-0° / 7°
Symbol stark bewölkt
Dornbirn
-1° / 4°
Symbol stark bewölkt
Feldkirch
-3° / 5°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Seit dem Unglück am Wochenende hat sich ein großer Ölteppich gebildet, den die thailändische ...
Ölteppich wird größer
Wettlauf gegen die Zeit nach Havarie vor Phuket
Donald Trump lasse sich dem Sicherheitsexperten Nico Lange zufolge von Russland in Aussicht ...
Experte rechnet ab
„Europa hat auf Daddy gesetzt, und das ist falsch“
In diesem Generationenhaus geschah die Bluttat. Die verwendete Waffe war gemeldet und auch ...
Krone Plus Logo
Opa schoss auf Enkerl
„Pflegestufe ist kein Grund für ein Waffenverbot“
Juan Pablo Guanipa
Behörden: „Hausarrest“
Venezuela: Freigelassener Regimegegner verschleppt
In dieser Siedlung wurde die Leiche der 19-Jährigen gefunden.
Lange nicht gefunden
Mordalarm in Wels: Vater bringt Tochter (19) um
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Tausende könnten jetzt ORF-Beitrag zurückfordern
298.225 mal gelesen
Seit 2024 zahlen alle Österreicher für den ORF eine Haushaltsabgabe.
Olympia
Nach Horror-Sturz: Vonn am linken Bein operiert
281.211 mal gelesen
Lindsey Vonn
Tirol
Elias (3) zu Tode gefoltert: Lebenslang für Eltern
168.675 mal gelesen
Lebenslange Haft für die Eltern des kleinen Elias.
Mehr Vorarlberg
Krone Plus Logo
„Zimbapfarrer“ Gunz
„Diese Waffen werden niemanden mehr töten“
Nach Müller-Silber
Bludenz will olympische Medaillenschmiede werden
125.000 Euro Schaden
Investment-Betrug: 37-Jährige landet vor Gericht
Leistbarkeit im Fokus
Neue Richtlininen beim Bildungszuschuss
ÖBB modernisiert
Eingleisiger Betrieb zwischen Rankweil und Götzis
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf