„Diese Waffen werden niemanden mehr töten“

In seiner Serie „Vergessene Vorarlberger“ hat sich Autor Robert Schneider mit dem umtriebigen Priester Gebhard Wendelin Gunz beschäftigt. Nach dem Ersten Weltkrieg trug der Geistliche unzählige Waffen zusammen, die noch heute im Schattenburg-Museum zu sehen sind.
Ein Gemälde des Feldkircher Malers Eugen Jussel aus dem Jahr 1951 zeigt einen alten Mann mit hoher Stirn, glatt nach hinten gekämmtem schwarzem Haar, langem weißem Rauschebart und einem Blick, der etwas Unschuldiges, aber auch schalkhaftes ahnen lässt. Eine Mischung aus Padre Pio und Dostojewski. In der Tat war der Weltpriester Gebhard Wendelin Gunz (1881 – 1956) eine ganz außergewöhnlich schillernde Persönlichkeit Vorarlbergs. Als „Zimbapfarrer“ erlangte er schon zu Lebzeiten große Bekanntheit, denn er hat das „Vorarlberger Matterhorn“ nach eigenen Angaben vierhundert Mal bestiegen. Er war mit diesem Berg „auf ewig verheiratet“, wie er sich selbst ausdrückte.
