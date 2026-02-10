Hinteregger-Beichte zur Alkofahrt: „Großer Fehler“

Alkohol am Steuer, Polizeikontrolle und Führerschein weg – das passierte Ex-ÖFB-Star Martin Hinteregger bekanntlich im vergangenen Sommer. Nun spricht der 33-Jährige mit der „Krone“ erstmals über das Geschehene – und wie er künftig damit umgeht.
Martin Hinteregger ist nicht irgendwer. Der Ex-Verteidiger feierte mit der Eintracht Frankfurt 2022 den Europa-League-Titel, lief 67-mal fürs österreichische Nationalteam auf, triumphierte mit Salzburg fünfmal in der Bundesliga, engagiert sich nun nach seiner Karriere für den Fußball-Nachwuchs und bedürftige Kids.
