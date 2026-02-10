Influenza-Antikörper schützen auch vor Vogelgrippe

Impfstoff für Hühner in Frankreich

H5N1 zirkuliert seit Jahren vor allem unter Wild- und Nutzvögeln, auch in Österreich. Zuletzt kam es in anderen Ländern vereinzelt zu Übertragungen des Virus auf Menschen, beispielsweise bei Personen in den USA, die Geflügel oder Milchkühe halten. Die Infizierten hatten Grippesymptome. Es gebe keine Hinweise auf eine Übertragung dieses Virus zwischen Menschen, teilte das Gesundheitsministerium des US-Bundesstaats Washington im November mit. In Österreich gilt immer wieder eine Stallpflicht in Risikogebieten, wenn Infektionen bei Tieren bekannt werden. In Ländern wie Frankreich ist bereits ein Impfstoff für Hühner verfügbar.