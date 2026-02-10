Influenza-Antikörper schützen auch vor Vogelgrippe

Antikörper gegen Influenza können auch gegen Vogelgrippe (H5N1) helfen. Das hat jetzt eine Studie der Universität Genf nachgewiesen. Allerdings ist die Wirksamkeit des Schutzes von Mensch zu Mensch unterschiedlich. So spielt etwa das Geburtsjahr eine Rolle.
Wer vor 1965 geboren wurde, hat laut dem Forschungsteam höhere Antikörperspiegel gegen die Vogelgrippe. Das habe vermutlich mit früheren Kontakten mit Influenzasubtypen H1 oder H2 in der Kindheit zu tun. Später Geborene seien anderen Subtypen ausgesetzt gewesen, sie hätten einen geringeren Basisschutz. Grundsätzlich können gewisse Antikörper, die nach Infektionen mit Grippeviren im Körper vorhanden sind, das Vogelgrippevirus erkennen und teilweise auch bekämpfen. Dieser Schutz ist laut den Schweizer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aber nicht vollständig. Die Ausbreitung des Virus im Körper kann verlangsamt werden und damit den Krankheitsverlauf abschwächen.
Sogenannte kreuzreaktive Antikörper, die bei der Influenza entstehen, zielen auf den Stamm des Vogelgrippe-Virus ab, konkret auf den „Stiel“, den es mit saisonalen Grippeviren gemeinsam hat. Aus diesen Ergebnissen leitet das Team der Universität Genf ab, dass bei einer Vogelgrippe-Pandemie der Bevölkerung eine Impfung gegen die saisonale Grippe mit einem Adjuvans (Hilfsstoff, der die Immunantwort steigert, Anm.) verabreicht werden könnte. Dadurch würde eine deutlich geringere Menge des bereits verfügbaren Vakzins gegen Vogelgrippe benötigt.
Impfstoff für Hühner in Frankreich
H5N1 zirkuliert seit Jahren vor allem unter Wild- und Nutzvögeln, auch in Österreich. Zuletzt kam es in anderen Ländern vereinzelt zu Übertragungen des Virus auf Menschen, beispielsweise bei Personen in den USA, die Geflügel oder Milchkühe halten. Die Infizierten hatten Grippesymptome. Es gebe keine Hinweise auf eine Übertragung dieses Virus zwischen Menschen, teilte das Gesundheitsministerium des US-Bundesstaats Washington im November mit. In Österreich gilt immer wieder eine Stallpflicht in Risikogebieten, wenn Infektionen bei Tieren bekannt werden. In Ländern wie Frankreich ist bereits ein Impfstoff für Hühner verfügbar.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.