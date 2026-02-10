Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Langsamere Ausbreitung

Influenza-Antikörper schützen auch vor Vogelgrippe

Gesund
10.02.2026 12:37
Nach einer überstandenen klassischen Grippe haben Menschen auch einen gewissen Schutz vor der ...
Nach einer überstandenen klassischen Grippe haben Menschen auch einen gewissen Schutz vor der Vogelgrippe (Symbolbild).(Bild: APA/HERBERT PFARRHOFER)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Antikörper gegen Influenza können auch gegen Vogelgrippe (H5N1) helfen. Das hat jetzt eine Studie der Universität Genf nachgewiesen. Allerdings ist die Wirksamkeit des Schutzes von Mensch zu Mensch unterschiedlich. So spielt etwa das Geburtsjahr eine Rolle.

0 Kommentare

Wer vor 1965 geboren wurde, hat laut dem Forschungsteam höhere Antikörperspiegel gegen die Vogelgrippe. Das habe vermutlich mit früheren Kontakten mit Influenzasubtypen H1 oder H2 in der Kindheit zu tun. Später Geborene seien anderen Subtypen ausgesetzt gewesen, sie hätten einen geringeren Basisschutz. Grundsätzlich können gewisse Antikörper, die nach Infektionen mit Grippeviren im Körper vorhanden sind, das Vogelgrippevirus erkennen und teilweise auch bekämpfen. Dieser Schutz ist laut den Schweizer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aber nicht vollständig. Die Ausbreitung des Virus im Körper kann verlangsamt werden und damit den Krankheitsverlauf abschwächen.

Sogenannte kreuzreaktive Antikörper, die bei der Influenza entstehen, zielen auf den Stamm des Vogelgrippe-Virus ab, konkret auf den „Stiel“, den es mit saisonalen Grippeviren gemeinsam hat. Aus diesen Ergebnissen leitet das Team der Universität Genf ab, dass bei einer Vogelgrippe-Pandemie der Bevölkerung eine Impfung gegen die saisonale Grippe mit einem Adjuvans (Hilfsstoff, der die Immunantwort steigert, Anm.) verabreicht werden könnte. Dadurch würde eine deutlich geringere Menge des bereits verfügbaren Vakzins gegen Vogelgrippe benötigt.

Lesen Sie auch:
Der Virologe Florian Krammer hält eine Pandemie zwar für unwahrscheinlich, rät aber Menschen mit ...
In Kombi mit Influenza
Vogelgrippe: Virologe warnt vor Doppel-Infektion
04.11.2025
Erster bekannter Fall
Vogelgrippe-Infizierter in den USA gestorben
22.11.2025

Impfstoff für Hühner in Frankreich
H5N1 zirkuliert seit Jahren vor allem unter Wild- und Nutzvögeln, auch in Österreich. Zuletzt kam es in anderen Ländern vereinzelt zu Übertragungen des Virus auf Menschen, beispielsweise bei Personen in den USA, die Geflügel oder Milchkühe halten. Die Infizierten hatten Grippesymptome. Es gebe keine Hinweise auf eine Übertragung dieses Virus zwischen Menschen, teilte das Gesundheitsministerium des US-Bundesstaats Washington im November mit. In Österreich gilt immer wieder eine Stallpflicht in Risikogebieten, wenn Infektionen bei Tieren bekannt werden. In Ländern wie Frankreich ist bereits ein Impfstoff für Hühner verfügbar.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Vorsorge-Überblick
Diese regelmäßigen Check-ups halten Sie gesund
Worauf es ankommt
Die goldene Drei-R-Regel: So geht gesunder Schlaf
Mentale Stärke
Die besten Strategien, um in Balance zu bleiben
Bewegung im Alltag
Fitness-Experte: „Nicht nur sagen, sondern machen“
Hallo, Wohlfühlgewicht
Schluss mit Verzicht, Stress und Kalorienkrampf
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Tausende könnten jetzt ORF-Beitrag zurückfordern
299.627 mal gelesen
Seit 2024 zahlen alle Österreicher für den ORF eine Haushaltsabgabe.
Olympia
Nach Horror-Sturz: Vonn am linken Bein operiert
282.144 mal gelesen
Lindsey Vonn
Tirol
Elias (3) zu Tode gefoltert: Lebenslang für Eltern
179.082 mal gelesen
Lebenslange Haft für die Eltern des kleinen Elias.
Tirol
Elias (3) zu Tode gefoltert: Lebenslang für Eltern
957 mal kommentiert
Lebenslange Haft für die Eltern des kleinen Elias.
US-Sport
Trump tobt nach Halftime-Show von Bad Bunny
853 mal kommentiert
Außenpolitik
Orbán sieht die Ukraine als „Feind Ungarns“
812 mal kommentiert
Ungarns Regierungschef Viktor Orbán warnt vor einem Sieg der Opposition bei der Parlamentswahl ...
Mehr Gesund
Langsamere Ausbreitung
Influenza-Antikörper schützen auch vor Vogelgrippe
Schädliche Bakterien
Zahnfleischentzündung: Versteckte Gefahr im Körper
Risiko stark erhöht
Übergewichtigen droht schwererer Infektionsverlauf
Nicht nur ein Infekt
Wenn der Husten nicht aufhört, muss man handeln!
Krone Plus Logo
krone.tv-Selbsttest
DNA statt Diät: So individuell isst unser Körper

Produkt Vergleiche

Blutdruckmessgerät Vergleich
Zum Vergleich
blutdruckmessgeraet
Duschkopf Vergleich
Zum Vergleich
duschkopf
Elektrische Zahnbürste Vergleich
Zum Vergleich
elektrische zahnbuerste
Epilierer Vergleich
Zum Vergleich
epilierer
Fitbit Vergleich
Zum Vergleich
fitbit
Folsäure Test
Zum Vergleich
folsaeure
Gin Vergleich
Zum Vergleich
gin
Johanniskraut Vergleich
Zum Vergleich
johanniskraut
Kokosöl Vergleich
Zum Vergleich
kokosoel
Lockenstab Vergleich
Zum Vergleich
lockenstab
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf