Wie Eisenstadt für ein lebendiges Zentrum sorgt

Sie liegen gar nicht so weit voneinander entfernt, dennoch ist der Unterschied zwischen den beiden Städten beachtlich. Mattersburg hat aktuell mit einer schwierigen Situation in der Innenstadt zu kämpfen und wird von bösen Zungen sogar schon als „Geisterstadt“ bezeichnet. Die Landeshauptstadt steht im Vergleich dazu schon besser da.