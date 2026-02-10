Die Gerüchte um eine mögliche Rückkehr von Christian Kern (SPÖ) in die Spitzenpolitik verdichten sich immer mehr. Vor allem die Länder, die vor der Nationalratswahl noch den Landtag wählen, drängen auf einen Gegenkandidaten. Unsere Frage des Tages lautet daher: „Wäre Christian Kern der bessere SPÖ-Chef als Andreas Babler?“ Teilen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!