Die Gerüchte um eine mögliche Rückkehr von Christian Kern (SPÖ) in die Spitzenpolitik verdichten sich immer mehr. Vor allem die Länder, die vor der Nationalratswahl noch den Landtag wählen, drängen auf einen Gegenkandidaten. Unsere Frage des Tages lautet daher: „Wäre Christian Kern der bessere SPÖ-Chef als Andreas Babler?“ Teilen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!
Seit Wochen sieht sich SPÖ-Chef Andreas Babler verstärkter Kritik ausgesetzt. Befeuert von desaströsen Umfragewerten für die Sozialdemokraten, wurde in den vergangenen Tagen auch über eine Kampfabstimmung beim kommenden Parteitag spekuliert. Alt-Kanzler Christian Kern wies Spekulationen bisher immer bescheiden zurück und ist aktuell in der Privatwirtschaft höchst erfolgreich. Trotzdem soll seine Rückkehr nicht völlig vom Tisch sein ...
Wer wäre Ihrer Meinung der bessere Spitzenkandidat für die SPÖ? Welche Vor- bzw. Nachteile sehen Sie in dem jeweiligen Politiker? Teilen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!
