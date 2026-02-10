Vorteilswelt
In der Damen-Kombi

„Gold-Stephi“ drückt ihrer Ex-Partnerin die Daumen

Olympia
10.02.2026 06:30
Bei der WM posierten Stephie Venier und Kathi Truppe gemeinsam.
Bei der WM posierten Stephie Venier und Kathi Truppe gemeinsam.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Georg Fraisl
Von Georg Fraisl

Vor einem Jahr holte Stephanie Venier mit Katharina Truppe Bronze in der Team-Kombi bei der WM in Saalbach und glaubt als frischgebackene Mama am Dienstag fest an eine Medaille für Österreich.

Max hat enorm viel Verständnis für Olympia. Wenn eine Übertragung der Bewerbe in Italien ansteht, dann pflegt der bald zweimonatige Neuzugang im Hause Venier zu . . . schlafen.

Folgen Sie uns auf