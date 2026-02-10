Austria-Wien-Frauen wollen Historisches erreichen

„Würde Sparta favorisieren“

„Ich würde Sparta schon favorisieren, so ehrlich muss man sein, bei all der Euphorie, die wir haben“, betonte der 40-Jährige. Qualität gepaart mit Reife würde in K.o.-Duellen eine entscheidende Rolle spielen. „Sie sind uns da noch etwas voraus, in einer Saison, wo wir erstmals überhaupt europäisch spielen, muss man das so sehen.“ Dabei könnte es dafür kaum besser laufen. Nach Slavia wurde auch Anderlecht aus dem Bewerb geworfen. National gab es in 14 Ligaspielen nur bei einem Remis keinen Sieg, Serienmeister St. Pölten wurde inklusive ÖFB-Cup dreimal in dieser Saison besiegt, am Samstag zum Frühjahrsstart mit 2:1.